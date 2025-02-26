臉畫台灣國旗應援！日本網紅：沒有台灣的WBC會感到孤單

日本知名棒球YouTuber「B桑」飛來台灣觀戰，甚至在臉上畫上台灣國旗，與台灣球迷一同高喊應援曲。（圖擷取自YouTube）

2025/02/26 20:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）資格賽關鍵戰役，台灣隊以6比3力克西班牙，成功搶下正賽門票，全台球迷為之沸騰。而在這場勝利背後，日本知名棒球YouTuber「B桑」的身影格外引人注目，他不僅特地飛來台灣觀戰，臉上還畫上台灣國旗，與台灣球迷一同高喊應援曲，為台灣隊加油，讓無數網友感動。

B桑去年曾親臨世界棒球12強賽，首次體驗台灣獨特的應援文化，被台灣球迷的熱情深深震撼，甚至跟著一起高唱《台灣尚勇》。這次，他再度來台見證WBC資格賽，在YouTube發布「前所未有的興奮！台灣代表緊張戰鬥勝出WBC」的影片，分享自己在大巨蛋應援的過程，還精心在臉上塗上台灣國旗。他說：「身為一個熱愛台灣的人，沒有台灣的WBC會感到孤單。」若台灣隊未能晉級正賽，棒球運動的影響力恐怕也會受挫，因此這場勝利格外重要。

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比賽當晚，B桑全程熱血投入，不僅隨著台灣隊每一次得分激動歡呼，更學習了許多新的應援動作，與現場球迷一同吶喊助威。最終，當台灣隊擊敗西班牙成功出緊，B桑揮手高聲歡呼，「我希望這種棒球熱能永遠持續下去。」賽後，他還一一分析各隊的優勢，最後語帶深情地說：「但我還是最喜歡台灣。」

B桑在話尾還涉露，4日將南下高雄，參加他與台鋼雄鷹合作的活動，一路支持台灣棒球，再次給中華隊熱血應援，相信在2026WBC正賽時，台日球迷們將再次平台相見！

影片曝光後，大量台灣網友留言感謝，「台日友好，真的謝謝你跟我們一起加油」、「感謝B桑為台灣加油，這是熱愛棒球熱愛台灣的人才能做的事情」、「怎麼有這麼熱血的日本人幫台灣加油，太可愛了」、「謝謝你再次來到台灣為我們國家隊加油！期待台日大戰」。

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