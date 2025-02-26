北高雄養殖專區基礎設施改善逾億經費 中央補助一半

北高雄茄萣、永安及彌陀區養殖魚塭密集，但基礎設施不佳，常有溢淹、道路損壞等問題。（記者蘇福男攝）

2025/02/26 20:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄茄萣、永安及彌陀區養殖魚塭密集，但基礎設施不佳，常有溢淹、道路損壞等問題，改善經費逾1億元，立委邱志偉力爭到漁業署補助一半經費，部分工程今年底即可完成。

高市海洋局指出，北高雄養殖專區魚塭密集，載重漁獲和飼料車行駛頻繁，許多道路都有遭重車輾壓損壞狀況，另許多排水護岸僅為土堤，紅樹林生長密集導致排水效益不佳，雨勢過大有溢堤疑慮。

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海洋局提報的改善工程，包括興達養殖漁業生產區的湖內排水三中排新建護岸工程、永安區烏樹林段興達港區內海護岸加高工程、永安養殖生產區新厝段的魚塭新建護岸、彌陀養殖生產區的1小排排水新建護岸、路面鋪設混凝土，另有永安及彌陀養殖生產區中4處農路1700公尺，1處新建過路箱涵，總經費達1.19億元。

邱志偉協助爭取漁業署補助一半經費，相關經費已到位，工程預計在今年中將陸續啟動，部分工程今年底即可完成，興達港區內海護岸加高工程預計明年中、湖內排水三中排新建護岸工程則預計後年完工。

邱志偉表示，2年前的天文大潮，海面高度暴漲，致使緊鄰興達港區內海的養殖專區被淹沒，漁民損失慘重，此次工程就將護岸提高，部分僅有土堤的護岸則改建為混凝土護岸，未來類似情況將不會再發生，增加基礎建設投資，漁民養殖將不再提心吊膽。

他強調，北高雄養殖的石斑、虱目魚、鱸魚、白蝦，在漁業署投資基礎建設、新建冷鏈廠、增加漁會產銷設備下，逐步讓養殖漁業蓬勃發展，去年農業部也成功將石斑魚外銷日本擴大市場，漁民收益穩定且逐步提高。

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