228七星連珠天文奇觀？台北天文館打臉：根本不是「連珠」

網路熱議「七星連珠」2月28日登場，台北天文館闢謠，根本不是「連珠」。（圖擷取自臺北市立天文科學教育館）

2025/02/26 19:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路熱議「七星連珠」2月28日登場，甚至有命理師借題發揮，警告可能有災禍降臨。然而，台北天文館粉專昨（25）日發文直指，這根本不是「連珠」，曬出當日七大行星的方位圖打破謠言。

台北天文館粉專在臉書PO出行星位置圖，可見這七大行星並未排成一條直線，與所謂的「連珠」大相逕庭，「你可能會在各種平台看到『七星連珠』，然而，我們卻完全沒有消息，這是因為根本就不是『連珠』，拋開張角談連珠，就跟拋開劑量談毒性一樣。」

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粉專小編更說道，「抱歉，你的連珠不是我的連珠，就算是2040年那次的所謂『五星連珠』，在我看來也不夠連！」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「只有你敢講，我一定要按個讚」、「終於有學界願意站出來戳破這件國王的新衣了！」、「一堆垃圾大陸短影音在那邊畫成線，然後搬到FB又一堆人在那邊亂傳，謠言傳的一塌糊塗」、「網絡上充斥太多假科普，真瞎掰的影片跟文章，以下影片還快十萬觀看，幾千讚，一直看到有人分享，錯誤的天文知識普及情況讓人擔憂…」。

本週內，七大行星的確會在日落後依序出現在夜空，由西向東分布為土星、水星、海王星、金星、天王星、木星與火星。然而，海王星與天王星因亮度過低無法用肉眼觀測，水星與土星則因過於接近太陽而難以辨識，最終一般人能夠肉眼看到的，只有金星、木星與火星。

台北天文館說，太陽系各行星的軌道都位於黃道面上下7度內，因此從地球觀測，行星總是大致排列在黃道附近，這是行星運行的正常現象，並非特別罕見的天象。

天文館進一步補充，古代將五顆行星聚集於30度範圍內稱為「五星連珠」，屬於少見天象，下次將出現在2040年；但在本次行星排列中，位於東西兩側的火星與土星相距達117度，幾近天空的3分之2！

台北天文館曬出當日七大行星的方位圖，打破「七星連珠」謠言。（圖擷取自臉書粉專「臺北天文通」）

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