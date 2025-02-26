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    228連假出遊攻略！ 中警交管措施看過來

    市警局將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導。（警方提供）

    市警局將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導。（警方提供）

    2025/02/26 19:04

    〔記者許國楨／台中報導〕228和平紀念日連續假期將屆，預期將有返鄉、旅遊或參加節慶活動等交通需求，台中市警局提早啟動交通疏導計畫，針對轄區高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線及熱門景點等周邊重點道路，已期前規劃員警、義交加強疏導尖峰時段車流，維護交通安全順暢。

    市警局今天表示，依歷次連續假期特性，此次假期前一日（2月27日）、首日（2月28日）及最後一日（3月2日）預估以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃首重國道各交流道、國道一號銜接台74線大雅系統交流道及台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主。

    屆時將於重點路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導，而假期期間（2月28日至3月2日）將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，也請用路人注意停車資訊，節省寶貴時間。

    此外，為鼓勵民眾於連假期間多加使用公共運輸，交通部公路局推出超值優惠，2月27日至3月2日，90條國道客運享票價優惠，轉乘高鐵、台鐵或國道客運10小時內再享在地客運基本里程或1段票優惠，另指定幸福巴士全程免費，台灣好行電子票證還享半價優惠，想省錢又省時可多加利用。

    市警局交通大隊同時呼籲民眾，連假期間外出可多搭乘大眾運輸交通工具，駕車進入市區前，可先下載「台中交通網」APP，隨時掌握即時路況與停車資訊，提前規劃行程，建議短途用路人走市區平面道路及台74線快速道路，長途旅客再使用高速公路，錯開車潮，避免塞車掃興。

    市警局長李文章也提醒民眾，連假期間難免聚餐飲宴，請隨時互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路安全，警方防制酒後駕車執法強度絕不鬆懈，駕駛人切勿心存僥倖，以身試法

    市議局提醒民眾可多搭乘客運等大眾運輸交通工具。（警方提供）

    市議局提醒民眾可多搭乘客運等大眾運輸交通工具。（警方提供）

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