阿里山林業史鄒族篇新書發表 記錄原民傳統智慧與山林文化

林業及自然保育署嘉義分署發表「山林鄒族足跡—阿里山林業史鄒族篇」新書，此書記錄鄒族傳統智慧與林業歷史。（記者王善嬿攝）

2025/02/26 14:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署今天發表歷時4年編纂的「山林鄒族足跡—阿里山林業史鄒族篇」一書，林業署長林華慶表示，近年國際森林保育均以原住民、山村居民為核心，林業署近年也將山林治理政策與原住民傳統文化融合，此書記錄鄒族傳統智慧與山林文化，還結合當代科學管理，可作為森林保育與林業管理的決策基礎。

在今天的記者會，鄒族歌手高蕾雅演唱「塔山之歌」、「登山火車」等歌謠，現場還有運用書中記錄的鄒族神花金草蘭，製作金草蘭意象造型蛋糕，以及印製鄒族語的植物餅乾等創意料理。

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林華慶表示，原住民傳統智慧與文化，不只是族人與自然長時間互動的智慧結晶，也是自然資源永續的重要關鍵，期盼藉由學習鄒族對山林的智識，為山林治理展開新篇章。

鄒族長老高德生分享過去至現在，鄒族與阿里山林業的歷史、鄒族的不同觀點。

嘉義分署副分署長李定忠說，2021年起，嘉義分署進行阿里山林業史原住民篇的資料調查與編纂，田野調查與訪談超過50人，將涵蓋半世紀的鄒族智慧記錄成冊，透過此書，可了解近年林業政策與鄒族間化為緊密夥伴關係的發展歷程，還能帶領讀者深入了解阿里山林業及鄒族百年歷史。

林業及自然保育署嘉義分署今天發表「山林鄒族足跡—阿里山林業史鄒族篇」新書，林業保育署長林華慶（右三）今出席記者會，認為此書可做為森林保育、林業管理決策基礎。（記者王善嬿攝）

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