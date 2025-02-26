桃市特教助理員涉霸凌性騷學生 民代控校方疑包庇校長還秋後算帳

民進黨立委郭昱晴、林月琴、市議員黃瓊慧、桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會今天上午共同召開記者會，呼籲桃園市教育局及校方檢討案件處理流程。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 12:27

〔記者李文馨／台北報導〕桃園市某國小去年9、10月發生性平及不當行為事件，包含長期隱匿特教助理員體罰、霸凌特教生，且涉多起牽女學生手、看女學生內衣等案。家長指出，校長不但未採取任何行動，吹哨者甚至遭到校長秋後算帳，多名家長已感到恐懼。綠委直言，該事件宛如韓國電影熔爐翻版，要求桃園市教育局應確實調查。

民進黨立委郭昱晴、林月琴、市議員黃瓊慧、桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會今天上午共同召開記者會，呼籲桃園市教育局及校方檢討案件處理流程。

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一名家長指出，班上學生目睹特教助理員在教室裡咆哮髒話並偷窺女學生內衣，但校長卻未採取任何行動。另一名家長會委員表示，校長不顧家長們的反對，仍執意以各種藉口聘用這名不適任助理員。此外，已有多位家長反映校長持續針對關切此事的家長，造成恐懼氣氛，「為何教育局容許校長如此行事？我們提供了大量物證和人證，卻毫無下文？」

郭昱晴表示，校方的處理方式疑似包庇行為人，且延宕通報，從去年9月陸續有學童和家長向校方反應，但卻遲至今年1月案件才立案處理。郭昱晴呼籲，校園性平案件應該要積極處理，桃園市教育局應徹查過去半年來該校陸續發生的疑似性騷擾及霸凌案，以保障校園教師和學童的權益。

林月琴指出，桃園市今年的性平通報事件成長1.5倍，桃園市府雖成立婦幼局，卻無法確保婦幼安全，希望桃園市府盡速啟動調查是否有未通報情形。國教署公文明確指出，透過家長檢舉、孩子轉述等途徑，知悉任何違反法令或涉性侵行為，均應通報。請桃園市教育局確實調查釐清責任，確保學生安全成長。

黃瓊慧說，校長及主任都知悉校內去年9月的霸凌及性平案件，卻知情不報，沒有通報給桃園市教育局，直到今年1月有教師當吹哨者向桃園市教育局揭露，案件才受到調查。校長卻對該行為人睜一隻眼閉一隻眼，甚至吹哨者遭到校長秋後算帳。她指出，桃園市教育局知道這場記者會，卻未派人一同參與並解釋說明，顯示桃園市教育局的失能與對案件的不重視。

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