羅東工保案獲內政部通過 縣府預計年底辦理協議價購

延宕7年的「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，今天獲內政部都市計畫委員會審議通過，宜蘭縣政府預計最快年底辦理協議價購。（記者王峻祺攝）

2025/02/25 13:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕延宕7年的「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，今天獲內政部都市計畫委員會審議通過，宜蘭縣政府後續將就都市計畫再公開展覽，並把「先行區段徵收地區開發範圍及抵價地比例」報送內政部審議後，預計最快年底辦理協議價購。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天率建設處等多個局處首長，北上參加內政部都委會，順利爭取工保案獲委員審議後過關。林茂盛說，工保案經多場會議及說明會，並積極與中央、地方協調後通過，未來對於大羅東地區都市發展及防洪治水，將是一大進展。

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縣府表示，工保案歷經內政部2次專案小組審議，並由縣府修正計畫資料補充後通過，在建設處辦理公開展覽的同時，地政處也將完成區段徵收範圍及抵價地比例等報審作業，審核通過就會進行地上物查估，預計年底啟動協議價購，了解地主想取回多少配地及地上物補償等意願後，再辦理公聽會，說明區段徵收及申領抵價地等相關程序和權利。

地政處表示，羅東工保案都市計畫面積105.1公頃，納入區段徵收開發面積95.8公頃，位於羅東鎮環鎮道路外圍地區，共劃分12個單元，包括羅東鎮竹林里、樹林里、國華里、北成里、維揚里、成功里、西安里、南昌里、羅莊里；五結鄉福興村、中興村、四結村；冬山鄉廣興村、清溝村、群英村、永美村。為統一地價，12單位將同步辦理區段徵收。

地政處指出，預定開發期程為細部計畫審定後7年，開發經費約69.35億元，區段徵收面積雖達95.8公頃，但扣除都市計畫規定公共設施面積50公頃後，約剩45.8公頃為可建築用地，因土地所有權人有3千多人，最後還將調查地主想要抵價地或現金補償的需求。

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