家樂福進口「法國紅酒醋」漂白劑超標3.5倍 450公斤邊境攔截退運銷毀

家福公司自法國進口的一批紅酒醋，漂白劑二氧化硫含量超標3.57倍，依規定全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

2025/02/25 11:22

〔記者邱芷柔／台北報導〕由葡萄汁發酵釀造而成的紅酒醋，是西式料理中的常見調味品，衛福部食品藥物管理署今（25日）公布最新邊境查驗結果，連鎖超市「家福股份有限公司」自法國進口的一批紅酒醋，漂白劑二氧化硫含量竟超標3.57倍，依規定這批450公斤的紅酒醋將全數退運或銷毀，在邊境就被攔截，未流入市面。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這批紅酒醋被檢出含有亞硫酸氫鉀，換算二氧化硫殘留量約0.107g/kg，遠超過法規標準的0.03g/kg上限。亞硫酸鹽類要用途為抗氧化及漂白，可以提升產品的保存，並呈現較佳的色澤，另外在酒類產品，也可達到停止持續發酵的用途。

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鄭維智表示，亞硫酸鹽是化合物的統稱，包含了亞硫酸鉀、亞硫酸氫鈉及偏亞硫酸氫鉀等8種，為合法食品添加物，但須符合限量標準。針對此次違規的「家福股份有限公司」，食藥署將邊境檢驗從一般抽批查驗提升為加強抽批查驗，未來抽驗比例將提高至20%至50%。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，亞硫酸鹽會轉化為二氧化硫並殘留在產品中，若殘留量符合安全標準，人體能夠代謝並隨尿液排出，不過二氧化硫屬於過敏原，若含量過高，可能刺激腸胃道引發不適，嚴重時甚至可能誘發氣喘，導致呼吸困難，對敏感族群影響尤為嚴重。

最新邊境查驗結果共有15批違規，以「農藥殘留」為大宗，包括日本鮮金柑、青椒、中國辣椒乾、大麥草粉、越南白菜心、埃及薄荷葉、印度咖哩粉、埃及綜合香料、智利紅櫻桃、印尼調味料、白胡椒粒。另有2批重金屬超標，分別為印尼的月桂葉檢出重金屬鉛2.2mg/kg、巴拉圭的白芝麻檢出重金屬鎘0.3mg/kg。還有1批來自中國的吸管，未通過溶出試驗被攔下。

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