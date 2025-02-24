加速改善南崁溪水質！東門溪淨化設施動土 拚明年9月啟用

東門溪為南崁溪支流，周邊人口因重劃持續增加。（記者鄭淑婷攝）

2025/02/24 18:59

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程今（24日）動工，總工程經費逾3億元，除由環境部、桃市府分擔，台灣美光科技公司繼2022年捐贈500萬美金支持南崁溪及東門溪水質淨化專案後，此次再挹注270萬美金，工程預計明年9月啟用運轉，預估每日處理水量可達1萬5000公噸，除有效改善下游南崁溪水質，上方將一併闢建為都會型公園。

環境部長彭啟明出席動工儀式表示，南崁溪過去重度污染嚴重，也創下「3個第1」，分別是台灣第1條實施銅離子排放總量管制的河川，南崁溪周邊住戶接管率從8萬到18萬是全國最高，亦是環境部流域補助項目最多的河川，目前南崁溪已脫離嚴重污染河川，仍希望還給周邊居民更乾淨的環境，此次工程是中央、地方及企業合作範例，希望能有更多企業循此模式，共同改善水質環境。

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市長張善政表示，南崁溪是桃園重要河川之一，因周邊工廠林立，多年來水質不是很理想，環境部過去已補助相當的經費改善，此次東門溪水質淨化現地處理設施，總經費約新台幣3億0141萬元，除感謝環境部補助新台幣1億7773萬元，也感謝美光公司的挹注，其餘經費由市府編列預算，完工後地下為淨水設施、地上為公園，對改善南崁溪水質有相當大的幫助，同時提供居民休憩綠地空間。

桃市府於動工儀式上與美光公司簽署合作意向書，美光公司前段製造副總裁鍾聯彬表示，美光公司採取「開源與節流」策略，提升廠內水資源利用率，並積極投資水質改善設施，繼南崁溪氨氮去除設施達98%淨化成效後，此次再投入東門溪水質改善設施，強化水質管理。

環保局表示，東門溪為南崁溪的主要支流，流域人口數因重劃區迅速提升，加上上游為桃園工業發展重點區域，桃市府攜手環境部與美光公司的企業力量，共同推動東門溪水質淨化設施，設施工法均採用生物處理的生態工法，透過曝氣增加水中溶氧，讓水中微生物降解水體中氨氮及有機污染物，完工後預估每日處理水量可達1萬5000公噸，並將氨氮去除至3mg/L以下，施工及試運轉期約需1年6個月，預計明年底啟用運轉。

桃園市東門溪水質淨化現地處理設施興建工程24日動工，預計明年9月啟用運轉。（記者鄭淑婷攝）

桃園市東門溪水質淨化現地處理設施總工程經費逾3億元，除由環境部、桃市府分擔，美光公司也挹注經費支援，桃市府在動工儀式上與美光公司簽署合作意向書，由市長張善政（左）、美光公司前段製造副總裁鍾聯彬（右）代表簽署，中為環境部長彭啟明。（記者鄭淑婷攝）

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