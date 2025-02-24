屏東慈鳳宮董監事改選 董事長遭批專橫反擊「君子之爭不出惡言」

董事長陳明順反駁專橫說法。（記者葉永騫攝）

2025/02/24 15:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東知名廟宇慈鳳宮3月15日改選董、監事，部分董事今天批評現任董事長陳明順招商裝設LED燈沒有議價比價、文化大樓興建5年來未驗收完工，陳明順則反駁說，裝設LED燈及文化大樓興建案都是經過董事會決議通過，他是為媽祖做事，選舉是君子之爭，不要口出惡言，讓媽祖廟蒙羞。

慈鳳宮董、監事即將舉行，兩派人馬競爭激烈，現任董事長陳明順爭取連任，卻面臨陳沈碧蓮、鄭明斌、余文進等多位董事的挑戰，今天更公開批評陳明順在辦理登記時疑有黑道暴力介入，父子更是一起參選，他們站出來，是為了不媽祖廟變成有心人和他家人的一塊禁臠。

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鄭明斌等人批評，陳明順在媽祖廟裝設12萬盞的LED燈，花了3000多萬元，獨家承攬沒有議價比價，招標採購沒有依招標程序進行，私自採購核銷，而文化大樓施工拖了5年多未驗收使用，其能力可議。

陳明順說明，裝設12萬盞LED燈是3年前經過董事會決議同意，現在已經使用超過5萬盞，當初如果只裝一半，很快就不足，屆時可能要更多的錢來裝設，而所有的重大招標決議案都是經過董事會決議的都有相關的紀錄，至於文化大樓施工去年都已取得使用執照，但是驗收時有缺失，因此要求廠商要修繕，但余文進主張要提告，才會讓該大樓至今都無法使用，他強調，都是為媽祖服務，選舉應該君子之爭，不要口出惡言，影響媽祖廟的聲譽。

屏東慈鳳宮董監事改選競爭激烈。（記者葉永騫攝）

屏東慈鳳宮董監事改選，部分董事批董事長專橫。（記者葉永騫攝）

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