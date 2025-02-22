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    嘉義著名美食》林聰明沙鍋魚頭 二代店「聰明鍋」開幕

    林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧（右一）介紹各式湯底。（嘉義市政府提供）

    林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧（右一）介紹各式湯底。（嘉義市政府提供）

    2025/02/22 18:21

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市著名美食小吃林聰明沙鍋魚頭於1950年創立，傳承三代，執行長林佳慧延續家族傳統美味「聰明傳家燴」，推動品牌多元發展，二代店「聰明鍋」在山樣子美食基地開幕，新品牌有多款獨特湯底如沙鍋龍蝦鍋和聰明酸菜魚鍋，美味飄香。

    林聰明沙鍋魚頭曾於2019年登上Netflix「世界小吃」節目，讓嘉義美食躍上國際；嘉義市長黃敏惠今天出席聰明鍋開幕剪綵，稱讚林聰明沙鍋魚頭堅持傳統美味，更將嘉義美食品牌推向全台及全球，在台南三井Outlet、桃園國際機場、台北南港展店，冷凍魚骨高湯銷往加拿大，推出的泡麵試賣10萬碗1週銷售一空，聰明鍋延續傳統美味也帶來全新風味，讓嘉義的美食更具國際競爭力。

    林佳慧說，從阿公時代的料理，到父親堅持的手藝，再她這一代不斷努力，將一碗美味升華到一鍋好味；5年前開始建立品牌，傳承獨特的鍋味，湯底如豬骨、魚骨高湯，都與在地農場及產地直接合作，確保食材產地直送，堅持用最好的食材、最用心的烹調方式，讓客人能在味蕾中感受到家的溫情與嘉義的熱情。

    林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」今天開幕。（嘉義市政府提供）

    林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」今天開幕。（嘉義市政府提供）

    林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」開幕。（嘉義市政府提供）

    林聰明沙鍋魚頭二代店「聰明鍋」開幕。（嘉義市政府提供）

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