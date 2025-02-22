百貨專櫃冷清卻屹立不搖？內行網友曝「這1真相」

網友發文說，百貨公司運動品牌專櫃常擠滿顧客，但機能鞋、健康鞋和女鞋專櫃卻空蕩蕩的，示意圖。（資料照）

2025/02/22 21:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每到假日，百貨公司總是充滿逛街人潮。網友發文說，百貨公司機能鞋、健康鞋和女鞋專櫃顧客空蕩蕩，讓她疑惑這些店家是如何撐下去。文章曝光後，有內行的網友透露「百貨主要靠週年慶等活動，平日則有高消費族群支撐業績」。

昨日網友在Dcard發文說，每次去逛百貨公司時，發現連鎖運動品牌的櫃位總是擠滿顧客。但當她經過機能鞋、健康鞋或一些女鞋的專櫃時，卻發現這些店空蕩蕩的。她疑惑道「這些專櫃租金也不便宜，據我所知，如果他們業績差，合約到期百貨改裝也可能會把他們淘汰掉」。

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儘管如此，有些品牌卻依然屹立不搖，原PO說甚至有時候她覺得在精品店裡試鞋的客人，還比這些專櫃的顧客多。她不禁好奇，這些店家是如何撐下去的？她猜測或許還是有顧客在默默購買，只是自己沒有遇到。最後，她也希望有在百貨公司工作的網友能提供一些解答。

文章曝光後，許多網友猜原因，「他們可能在你沒去的時段，有很多婆婆媽媽們會去買，週年慶時也有很多人在買」、「你在上班上課的時候，有一群高消費力的人都還在持續不用上班加消費喔，雖然店裡可能只有她一個人，但你永遠不知道她那天刷了多少」、「可能跟眼鏡行一樣，一筆訂單就可以賺很大」。

另外，做過百貨的網友透露「待過百貨業，平日真的是高消費族群，假日都是忙中低消費族群，有時候平日客人量少，但平日一天業績可以高於假日一天業績喔」、「其實生意不像大家想的那麼慘，但百貨的主要銷售集中在週年慶、檔期活動，還有VIP會員。像健康鞋這類產品就是有固定族群，很多熟客都是習慣一次買好幾雙」。

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