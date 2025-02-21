為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東潮州停車格收費立馬「淨空」 路邊卻停滿車

    華興路車格出現大片淨空，是以往看不到的現象。（記者陳彥廷攝）

    華興路車格出現大片淨空，是以往看不到的現象。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/21 22:45

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府打造以人為本的交通環境，近期針對潮州鎮內239停車格開始收費，讓停車位不再遭到佔用，華興路的停車格就被觀察到出現「淨空」情形，而南進路、文化路等未收費處卻被發現路邊幾近被停滿，畫面一出，是引來鄉親熱烈討論。

    基於使用者付費原則，潮州鎮內停車格啟動收費制度，就為增進周轉率，自2月17日開始，清水南路（華興至中山路）、榮吉街（民治至榮田路）、中山八巷（育英至榮田路）、南進路（中山至長興路）為的路邊停車格將計時收費；計次則包括民治路（新生至榮吉路）、華興路（南進至清水南路）的路邊停車格及福星路的大型路外停車場。

    屏縣府指出，全鎮盤點239格停車格，將全面進行，計時收費者每小時小型車20元、大型車40元；計次收費者每次小型車30元、大型車60元，每天上午8時開始計費至晚間10時。

    其中最受矚目的就是屬火車站後站榮吉街的停車格，原來在啟動收費後，當地以往長期佔用停放的車輛，近期是幾近消失，但卻在對側的黃線側發現開始出現增加的車輛，且明顯超過臨停的3分鐘，而華興路上的停車格，更是出現大片停車格「淨空」的情形，是引來居民熱議。

    「支持使用者付費！」鄉親大多持正面意見，認為既然要買車上路，那停車本來就要付費，但也有人認為，如此一來只是「化整為零」停到巷子內，或是其它還沒畫停車格之處，反而形成困擾轉移。

    有的民眾是提議「要加劃紅黃線」、「沒車格處多畫一點車格」、「非商業區頂多用計次就好」，警方則強調，未來除榮吉街外，鎮內若是各處有明顯佔用到馬路的停放情形，將全面進行加強取締，請民眾配合。

    未畫停車格處兩旁被停放的車輛大增。（記者陳彥廷攝）

    未畫停車格處兩旁被停放的車輛大增。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播