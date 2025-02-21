屏東潮州停車格收費立馬「淨空」 路邊卻停滿車

華興路車格出現大片淨空，是以往看不到的現象。（記者陳彥廷攝）

2025/02/21 22:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府打造以人為本的交通環境，近期針對潮州鎮內239停車格開始收費，讓停車位不再遭到佔用，華興路的停車格就被觀察到出現「淨空」情形，而南進路、文化路等未收費處卻被發現路邊幾近被停滿，畫面一出，是引來鄉親熱烈討論。

基於使用者付費原則，潮州鎮內停車格啟動收費制度，就為增進周轉率，自2月17日開始，清水南路（華興至中山路）、榮吉街（民治至榮田路）、中山八巷（育英至榮田路）、南進路（中山至長興路）為的路邊停車格將計時收費；計次則包括民治路（新生至榮吉路）、華興路（南進至清水南路）的路邊停車格及福星路的大型路外停車場。

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屏縣府指出，全鎮盤點239格停車格，將全面進行，計時收費者每小時小型車20元、大型車40元；計次收費者每次小型車30元、大型車60元，每天上午8時開始計費至晚間10時。

其中最受矚目的就是屬火車站後站榮吉街的停車格，原來在啟動收費後，當地以往長期佔用停放的車輛，近期是幾近消失，但卻在對側的黃線側發現開始出現增加的車輛，且明顯超過臨停的3分鐘，而華興路上的停車格，更是出現大片停車格「淨空」的情形，是引來居民熱議。

「支持使用者付費！」鄉親大多持正面意見，認為既然要買車上路，那停車本來就要付費，但也有人認為，如此一來只是「化整為零」停到巷子內，或是其它還沒畫停車格之處，反而形成困擾轉移。

有的民眾是提議「要加劃紅黃線」、「沒車格處多畫一點車格」、「非商業區頂多用計次就好」，警方則強調，未來除榮吉街外，鎮內若是各處有明顯佔用到馬路的停放情形，將全面進行加強取締，請民眾配合。

未畫停車格處兩旁被停放的車輛大增。（記者陳彥廷攝）

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