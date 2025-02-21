國1頭份第2交流道設連絡道 規劃案上網招標

頭份第二交流道設連絡道示意圖。（苗縣府提供）

2025/02/21 19:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道1號頭份交流道每逢上下班尖峰時段，因車潮湧入導致附近交通壅塞，苗栗縣政府辦理「國道1號增設頭份第2交流道可行性研究」後，選址頭份市科東2路，規劃「南出北入」交流道，並且將設置連絡道，目前連絡道規劃案已上網招標，縣府待規劃完成後，將持續向中央爭取約20億經費興建。

苗栗縣政府交通工務處表示，增設連絡道範圍為台1線至頭份市興隆路路段及中興路拓寬，並包含竹南鎮科東2路高架延伸段。苗縣府交通工務處希望能改善竹南科學園區、頭份市區交通壅塞問題，與緩解新竹苗栗生活圈高速公路車流，並強化國道東側道路可及性。

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做為銜接國道重要的科東二路連絡道，苗縣府交通工務處規劃設置總長1196公尺連絡道，起點於台1線、科東2路、中興路路口處，往東跨越國道1號主線並與增設分流匝道銜接後，接續往東至興隆路445巷降至平面，終點至興隆路並設置跨台1線高架橋（雙線6車道配置）銜接科東2路。

其中跨台一線高架橋規劃長290公尺，苗縣府盼利用科東二路高架橋跨越台一線路口，分流往返竹南科學園區、國衛院車流，避免車流停滯於1線路口，以便提升尖峰時段交通運轉效率。

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