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    竹北博愛國中、小通學步道全新亮相

    新竹縣博愛國中、博愛國小2小周邊3路段、610公尺長的人行道暨通學步道，最近全新亮相，給行人更好的步行環境。（記者黃美珠攝）

    新竹縣博愛國中、博愛國小2小周邊3路段、610公尺長的人行道暨通學步道，最近全新亮相，給行人更好的步行環境。（記者黃美珠攝）

    2025/02/21 11:07

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣博愛國中、博愛國小2校周邊3路段、共610公尺長的人行道暨通學步道，經竹北市公所去年投入2100萬元優化後已經重新亮相，提供學生和行人更安全的步行空間。

    竹北市長鄭朝方説，施工改善的重點之一，就是針對無障礙設施，依最新規範重新設計過，以利身障者、長者以及孩童等行人更便利。

    他説，博愛國中、博愛國小鄰近光明1路的美食商圈、縣府文化局各展演場館、縣美術館、爬蟲兩棲類公園、文化公園等，是學童、居民以及來客的熱區。

    過去人行道地磚年久失修不少破損，無障礙坡道也未能完全符合規範，部分路段甚至出現人行道終點沒有銜接等問題。

    所以公所經國土署補助1722萬後，總共花2100萬施工優化，一舉改善博愛國中、小2校周邊的博愛街、光明3路、縣政13路人行道與路面共610公尺，使這3路段的人行道變得更加寬敞舒適平坦，同時也串聯光明1路美食商圈到縣治區的人行步道，一併強化生活機能與都市空間的連結。

    新竹縣博愛國中、博愛國小周邊3路段、610公尺長的人行道暨通學步道最近全新亮相。（記者黃美珠攝）

    新竹縣博愛國中、博愛國小周邊3路段、610公尺長的人行道暨通學步道最近全新亮相。（記者黃美珠攝）

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