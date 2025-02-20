來桃園復興喝咖啡、吃柑橘 角板山週六日「舞桔咖ho」

復興區公所22、23日兩天在角板山天幕活動廣場辦理「復興區咖啡暨柑橘推廣系列活動」。（復興區公所提供）

2025/02/20 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原鄉復興區柑橘年產量約1500公噸，種植咖啡15公頃、年產量每公頃可採收500公斤，復興區公所22、23日兩天在角板山天幕活動廣場舉理「復興區咖啡暨柑橘推廣系列活動」，有咖啡評鑑、原住民熱舞創意競賽及在地農特產品市集，邀民眾上山一起舞桔咖ho！

復興區長蘇佐璽說，復興區公所2020年起推動一系列咖啡產業輔導與培訓，幫助在地農民提升栽培與後製技術，這次「舞桔咖ho咖啡評鑑」為農民提供檢視自家咖啡品質的機會，透過專業評鑑反饋，深入了解產品優勢及改進空間，進而提升咖啡整體品質，增強市場競爭力。

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隨著2月進入柑橘採收季節，復興區公所舉辦連續兩天的農特產品市集，現場不僅有新鮮的柑橘、香濃的在地咖啡，也也色彩繽紛的氣球秀及才華橫溢的彈唱街頭藝人，為現場增添活力與互動。市集消費滿額還可獲得精選咖啡或拉花咖啡飲品1杯。

復興區農會也會開粉紅色胖卡行動直銷車加入農特產業推廣市集，增添亮點，翻轉傳統農業形象，提供小農銷售平台。

蘇佐璽說，今年活動中別具特色還有「原住民族熱舞創意比賽」，期望透過現代流行熱舞及傳統文化元素的巧妙結合，發展出不同特色舞蹈，創造出獨特的現代風格。這不僅是一場舞蹈表演，更是一場跨越時代的文化交流，期盼透過系列精彩活動，讓更多人了解並愛上復興區的在地農特產品，進一步促進文化的傳承與發展。

此外，2025台灣燈會在桃園響應燈區「閃耀復興」也在角板山公園放閃，巧妙融合泰雅族文化與傳統燈藝，讓部落故事在光影中閃耀。

復興區公所22、23日兩天在角板山天幕活動廣場辦理「復興區咖啡暨柑橘推廣系列活動」。（復興區公所提供）

復興區農會推出粉紅色的胖卡行動直銷車加入農特產業推廣市集，成了台灣燈會桃園好農市集的嬌點。（記者李容萍攝）

復興區公所22、23日兩天在角板山天幕活動廣場辦理「復興區咖啡暨柑橘推廣系列活動」。（復興區公所提供）

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