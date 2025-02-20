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    「澎馬飛飛」票選結果出爐 2月27日公開抽獎

    馬公市吉祥物票選，結果正式揭曉。（馬公市公所提供）

    馬公市吉祥物票選，結果正式揭曉。（馬公市公所提供）

    2025/02/20 17:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市吉祥物票選活動自1月20日至2月2日圓滿結束，共吸引5726人參與投票，展現社會大眾對城市象徵的關注與支持。經審核，有效票數為5322票，其中款式B以2056票（39%）獲最高票，款式A以2032票（38%）緊隨其後，款式C則獲1234票（23%），另有404張無效票。

    作為澎湖的行政與觀光核心的馬公市，不僅影響在地居民，也受到來訪旅客及關心離島發展的群體關注，開放全民參與。透過這場票選，市公所廣納各界意見，使「澎馬飛飛」不僅代表馬公，更成為融合地方文化與城市品牌價值的象徵。

    為感謝民眾參與，馬公市公所將於2月27日上午10時，在市公所3樓禮堂舉行公開抽獎，由市長黃健忠主持，並透過「馬公市公所粉絲專頁」直播，確保過程公開透明。抽獎將採電腦隨機選號，並由政風室與法律顧問全程監督，確保程序公平、公正。

    抽獎提供多項獎品，包括：頭獎：PHILIPS 55型4K Google顯示器（1名）、貳獎：HITACHI除濕機（1名）、參獎：SAMPO 20L微波爐（1名）、肆獎：筋膜按摩槍（300名）、精美禮品：刀具組（120名）。兌獎期間為3月3日（星期一）至3月14日（星期五），兌獎地點為馬公市公所1樓服務台（澎湖縣馬公市永福街30號）。中獎者須攜身份證明文件辦理領獎，每位中獎者限領一次，逾期未領視同放棄，恕不補發。

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