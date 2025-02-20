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    保障學生安全 中央補助2400萬設置造橋國中、小通學步道

    保障學生安全，中央補助2400萬設置造橋國中、小通學步道。（記者蔡政珉攝）

    保障學生安全，中央補助2400萬設置造橋國中、小通學步道。（記者蔡政珉攝）

    2025/02/20 17:19

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為保障學生上、下學通行安全，苗栗縣不少鄉鎮市陸續在學校周遭設置通學步道與人行道，不過目前主要集中在人口較多的行政區域。人口較少的造橋鄉，鄉公所考量造橋國中、小學生出入與人、車交織，為保障學生安全向內政國土計畫署爭取到2400萬經費，將改善通學與行人步道，並會改造鄉公所附近和學生動線比鄰空間，判保障學生安全。

    造橋鄉公所表示，因為造橋鄉學區核心區域，通學路段有安全疑慮且既有道路髒亂影響市容，感謝中央「永續提升人行安全計畫」補助，可開通路徑打造友善人行通行環境、規劃安全通學步道及因應人口老化與社會福利需求增加，提升造橋鄉學區基礎建設。

    造橋鄉公所規畫，建置通學步道，讓學童安全行走；串聯造橋國小、造橋國中與周邊公共設施與機關，型塑城鄉人文風貌；改善既有舖面，加入及改善綠帶創造綠廊提供平時散步休憩空間；提升周邊景觀環境改造與公共設施品質； 建置無障礙人行環境，提供友善環境。

    造橋國中校長林孟君說，學校前方道路車流量大，但既有人行道老舊也不敷需求，加上附近口山步道吸引不少登山客，車流量較大，且學生上、下學距離鐵路平交道甚近，安全性的確需要提高。

    造橋國小校長吳宏文則說，因學校附近腹地小，周遭目前也無人行道，為了學生安全學校會將既有圍牆退縮。

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