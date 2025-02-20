開花了！彰化芬園上萬棵櫻花盛開 粉紅色花海超浪漫

張洲府種植的上萬棵櫻花盛開，粉紅色花朵高掛枝頭超浪漫。（圖由米諾斯提供）

2025/02/20 16:16

〔記者湯世名／彰化報導〕開花了！彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵河津櫻、洲府枝垂櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻盛開，美不勝收，遊客漫步在粉紅色花海中直呼「太浪漫了！」紛紛搶著與櫻花拍照，熱鬧萬分。張洲府說，這波櫻花228連假花開最高峰，可一路開到3月初，歡迎大家來賞櫻。

張洲府10多年前陸續從歐、美與日本等國家引進30多種櫻花，從事嫁接與馴化，不僅改良出新品系的河津櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻、福爾摩沙櫻及洲府枝垂櫻，在平地就可以怒放，開花期還可以延續到3月底；目前櫻花區的上萬棵洲府枝垂櫻、河津櫻、山櫻接續盛開，粉紅色、艷紅色與桃紅色的花海相當壯觀。

請繼續往下閱讀...

園區還有1座150公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開，遊客紛紛拿起相機拍花或自拍，張洲府也與遊客們分享栽種櫻花的技巧，以及櫻花的特性。

有遊客說，以往賞櫻都得舟車勞頓入山，前往山上還得飽受塞車之苦，這處位於平地的櫻花，漫步園區別有一番景致，粉紅色花海超浪漫，與山區的花卉相比毫不遜色，賞櫻花不必遠渡重洋到日本，也不用大老遠開車到山上賞花。

張洲府表示，他的夢想就是種櫻花讓遊客入園賞櫻，目前園區上萬棵櫻花盛開，預計228連假將大爆發，園區免費入園，遊客夜間漫步在5公頃的櫻花園賞櫻，別有一番風味。

張洲府種植的上萬棵河津櫻、洲府枝垂櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻盛開，美不勝收。（圖由米諾斯提供）

張洲府種植的上萬棵櫻花盛開，粉紅色花海美不勝收。（圖由米諾斯提供）

神農獎得主張洲府種植的櫻花盛開，粉紅色花海超浪漫。（圖由米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法