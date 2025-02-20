防咖啡果小蠹 茶改場擬定IPM管理法

咖啡果小蠹會嚴重影響咖啡豆風味與收成。（資料照）

2025/02/20 14:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕咖啡果小蠹是咖啡主要的病蟲，自2007年首度在我國發現後，目前已經入侵全國咖啡產區，咖啡果小蠹會讓咖啡豆品質嚴重下降，農業部茶改場制定綜合管理（IPM）方法，有效控制咖啡果小蠹族群蔓延。

咖啡果小蠹會以鑽食進入咖啡果實，並於其中產卵及取食，受害的咖啡種子出現取食孔洞甚至發霉情形，讓精品咖啡豆出現物理瑕疵，並造成後續選別之人力及時間成本額外耗損，茶改場指出，若未剔除的蟲蛀豆，還會讓咖啡風味混濁，帶有酸味或酚味（藥水味），嚴重影響咖啡品質，也因該害蟲躲藏於果實中的特性，使化學防治難以觸及蟲體，因落果容易殘留於咖啡園中，造成害蟲族群持續發生，使產量減少及田間管理成本增加，嚴重影響業發展。

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為使咖啡果小蠹銷聲匿跡，茶改場建議農民採非化學農藥綜合管理措施防治技術，包含清除孳生源（俗稱清園），將被蛀果實移出咖啡園，避免果實掉落地面成為果小蠹孳生來源；採收末期全面移除枝條上所有未熟果、成熟果及乾果，移除果實的作業必須於修剪前完成，避免枝條夾帶的咖啡果實，成為果小蠹繁殖和躲避的處所，達到減少果小蠹族群數量，還有懸掛誘引器捕捉成蟲，並使用大蒜素等植物防治資材，減緩果實生長初期被害率的上升。

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