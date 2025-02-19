新北大巨蛋下哪？陳偉杰曝淡海新市鎮2期「隱藏優勢」

新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（新北市政府提供）

2025/02/19 22:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府今天（19日）公布板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期與樹林機五南側等「新北大巨蛋」六大潛力場址，結果預計年底出爐。市議員陳偉杰在臉書粉專徵集投票，支持設在淡海新市鎮二期獲得89%支持度，他也認為，淡海新市鎮二期有山、有海、腹地廣大，適合與台北大巨蛋作出區隔。

新北市政府今天召開市政會議，公開新北大巨蛋六大潛力場址，話題引發網友熱議，陳偉杰也在臉書發起投票，詢問網友新北大巨蛋蓋在哪裡最好，結果淡海新市鎮二期獲得89%支持度，第2名的板樹體育館只有5%，遠勝其他場址。

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陳偉杰表示，新北大巨蛋與台北大巨蛋相鄰，若想要營運成功，必須要打造獨特特色，定位與台北大巨蛋區隔，而淡海新市鎮二期不僅腹地廣大，而且有山、有海、有淡江大橋的煙火，又能連接桃園機場，位置直通三芝、石門，若新北大巨蛋設在淡海二期，更能發揮其觀光優勢，能帶給遊客與台北大巨蛋完全不同的感受，提升前往新北巨蛋的誘因。

外界憂心若淡水地區交通阻塞，恐影響遊客前往意願，陳偉杰認為，淡水近年交通建設已逐漸到位，淡江大橋即將完工通車，淡海輕軌二期與八里輕軌延伸線等建設也有助於解決問題，若淡海科技城興建，加上新北大巨蛋，淡海地區發展將不可限量。

他指出，如果新北大巨蛋設在土城、樹林、三峽等地區，這些地方的人口密集度與台北市相差無幾，定位難以與台北大巨蛋區隔，而且當地的交通問題也是難以解決，但淡海地區人口密集度低，腹地廣大，推薦蓋在有山、有海、有科技城的地方。

新北大巨蛋6處潛力場址出爐，將進入第二階段評估作業。（新北市政府提供）

市議員陳偉杰支持新北大巨蛋蓋在淡海新市鎮二期地區，定位能與台北大巨蛋區隔。（資料照）

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