台南新營污水下水道工程誤損管線 預計2個月修復

新營區建業路污水下水道工程今日施工時誤損管線，目前尚無影響家戶污水排放，既有管線原地修復工期約需2個月。（水利局提供）

2025/02/19 21:44

〔記者王涵平／台南報導〕台南市新營區建業路污水下水道工程今日施工時誤損管線，南市水利局表示，工作井立坑時誤損既有污水管線，目前尚無影響家戶污水排放，既有管線原地修復工期約需2個月。

內政部國土管理署下水道工程分署辦理「台南市柳營區污水下水道系統（西新營分區）管線工程第一標」，今日上午在新營區建業路上進行編號工作井立坑作業時，於深度6.5公尺處挖損既有污水管線，造成該污水下水道系統部分路段無法正常排水。水利局指出，現場了解誤挖係因施工廠商依圖資判斷既有污水管線應均於路側白線外，將工作井設立於汽車道上以閃避既有污水管線。實際施工後發現部份管線偏移情形，以致工作井立坑時誤損既有污水管線。

請繼續往下閱讀...

目前施工廠商先將施工中的工作井回填，避免路面下陷，並於既有污水管線上游處設置抽水機、設置溢流管將污水先行排除，目前尚無影響家戶污水排放。初步評估，對於既有管線以原地修復為原則，既有污水管線修復完成致污水正常排放後，再施作本工程污水管線。

施工現場除由義交人員持續指揮交通，施工範圍將用乙種施工圍籬、拒馬、車輛改道等交維設施外，對於本次工作井開挖影響範圍進行圍設，設置相關夜間警示交通設施，請用路人配合指示進行疏導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法