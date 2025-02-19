紅綠燈竟設在斜對角！北市這路口行人要「轉頭」過馬路超危險

捷運古亭站旁的斑馬線移動並重新劃線，但紅綠燈仍留在原處（黃框處），導致居民要邊轉頭看號誌邊過馬路。（民眾提供）

2025/02/19 21:55

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府針對行人環境通盤檢討。不過有民眾投訴，捷運古亭站旁的斑馬線，去年底退縮並重新劃設，但紅綠燈仍留在原處，與斑馬線相距長達30公尺，導致行人常要邊轉頭看號誌邊過馬路，相當危險。大安區議員議員趙怡翔也質疑，市府調整斑馬線位置，卻未一同更新紅綠燈是做半套，若造成交通意外發生，市府也要負責。

交通局交通管制工程處規劃科科長李薇婷表示，和平羅斯路口配合路面銑鋪一併檢討調整，拉直行穿線並退縮，但因經費已用罄，近期完成招標作業後，行人號誌會排定優先施作。

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投訴人顏小姐指出，鄰近捷運古亭站5號出口的斑馬線在去年底有調整位置，並重新劃斑馬線，但交通局在調整斑馬線後，卻未連帶移動紅綠燈，紅綠燈仍停留在原斑馬線位置，若民眾朝著紅綠燈方向行走，就會直接走到馬路中間。由於紅綠燈拒離新劃的斑馬線長達30公尺，導致民眾過馬路要邊走邊往左轉頭看紅綠燈。民眾指，由於紅綠燈距離現在的斑馬線過遠，有時過馬路紅綠燈會被公車擋住，看不到秒數相當危險，過馬路都要提心吊膽，根本就是行人地獄。

民眾指，該處是和平東路、羅斯福路兩條大路的交會口，行經車輛眾多，過馬路本很險，若遇到晚上或是下雨時，要辨別遠處的紅綠燈過馬路難度更高。她也批評，路口斑馬線從去年底就已經移動位置，但紅綠燈至今仍未調整，罔顧過馬路民眾生命安全。

趙怡翔說，他在兩年前就曾到此路口會勘，發現這裡的斑馬線距離羅斯福路過近，因此建議市府往後調整才能保障行人安全。他也說，雖樂見市府願意調整斑馬線，但紅綠燈卻沒有同步更新，只有做半套。

趙怡翔提到，台北市有許多地方都常有工程完成標線卻沒更新，或是行人穿越線調整，硬體卻未改進的狀況，市府應該確保交通設施改善一次到位，否則會造成行人危險；尤其若當行人看不清號誌穿越時，造成交通意外發生，市府也要負責。

居民過馬路時要往轉頭看紅綠燈，有時號誌還會被公車擋住。（民眾提供）

民眾提到，若遇到晚上或是下雨，要辨別遠處的紅綠燈（黃框處）難度更高。（民眾提供）

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