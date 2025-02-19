虎尾殯葬服務爆量 公所投逾6000萬新設冰櫃、禮儀廳

虎尾鎮公所針對惠來靜楓生命園區殯葬空間不足問題，選園區內2地新設超過20間禮儀廳。（記者李文德攝）

2025/02/19 16:41

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）已啟用43年左右，為提高殯葬服務量能，公所陸續增設抽屜式冰櫃、環保金爐等，為讓民眾使用足夠治喪空間，規劃將2地分別設置大約20多間的禮儀廳。鎮長林嘉弘表示，針對園區內投入超過6000萬元，2處新禮儀廳力拚年底建置到位。

惠來靜楓生命園區占地4公頃左右，包含火、土葬、殯儀館、納骨塔等服務，是全縣唯一「一園化服務」殯葬場所，光是去年大體火化數超過7000具，進入殯儀館大體也逾3000具。

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虎尾殯葬所長陳瑞宗表示，殯儀館內有18座小靈堂，永懷、永安、永樂3座禮儀廳，可讓家屬以移動式冰櫃放置大體，最多容納數可達60具，不過近年所內殯葬服務量增加，出現容納大體需「排隊」等候的現象，曾經有候補至12號的最高紀錄。

陳瑞宗表示，為解決大體容納量能，今年1月底將永樂廳規劃設置79座抽屜式冰櫃，除18座小靈堂可放置移動式冰櫃，其餘大體入館需安置逾新冰櫃中，大體容納數達97座，現已經沒有候補入館問題。

虎尾鎮長林嘉弘表示，「解決容量數外，治喪空間也需增加」，因此選定火葬場後方三角地將設置各4間50平方公尺、60平方公尺及2間80平方公尺，10座帳棚式禮儀廳，現已完成規劃設計，預計今年6月動工，預計8至9月完工。

林嘉弘指出，太陽能停車場亦將有0.6公頃的空間，規劃14至16座禮儀廳，目前規劃設計中，6月工程發包，將全力拚在年底前完工，屆時有超過40間禮儀空間供民眾治喪，今年初陸續增設冰櫃、加上設計禮儀廳空間，總計投入超過6000萬元經費，盼給民眾更方便的空間。

另，麥寮鄉公所考量沿海地區治喪空間不足，橋頭生命紀念館亦將設置禮儀廳。鄉長許忠富表示，現已完成規劃設計，預計將有14間禮儀廳、1間大禮堂及家屬休息區，待興辦計畫通過後將立即啟動工程。

虎尾鎮公所針對惠來靜楓生命園區殯葬空間不足問題，選園區內2地新設超過20間禮儀廳。（記者李文德攝）

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