范素華創「芭蕉乾」 保有芭蕉香氣還增加彈牙嚼勁

新竹縣橫山鄉橫山社區的芭蕉乾，是當地女兒范素華所研發，口感彈牙有嚼勁，充滿芭蕉的自然香甜。（記者黃美珠攝）

2025/02/19 15:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉女兒范素華2年前不忍香蕉、芭蕉大產，導致價格崩盤後蕉農血本無歸，以攝氏45度的低溫連續烘焙，將初初成熟的芭蕉片濃縮成為「芭蕉乾」，不僅保有芭蕉的香氣，還增加了彈牙嚼勁，讓吃過的人齒頰留香、一口還想接著一口。她則是不藏私地開辦DIY教室分享給也有心想做的人，平添橫山一項特色農產品，也讓地區農業有新活路。

橫山鄉橫山社區發展協會理事陳重詒說，芭蕉是種很好種的作物，無須施肥、施藥、管理就能自己長大、且繁殖快速。橫山村過去除了大量栽種橫山梨，芭蕉也是當地的常見果物。

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范素華說，芭蕉好吃、營養豐富，特別是不靠農藥就很容易生長的特點，讓人不用擔心有藥害。但就是不耐久放，以致大量盛產時，在物產豐富的台灣水果市場上就很容易失去競爭力。

她說，2年前他們就是遭逢前述困境，看著父母的心血，進入批發市場後1台斤只能賣10元，而且只要晚一點脫手就很容易爛掉，這讓她很心疼。

范素華本來就有雙巧手，還喜歡手做日常生活中的各種食、用品。那時的她靈機一動，決定仿效曾在花東吃到的香蕉乾，用雙手把其爸、媽田裡的芭蕉做成芭蕉乾。

於是她選取樹上剛有1、2根初轉黃的芭蕉，採收回家後靜置後熟，到全面開始轉黃時，她就一根根剝下外皮切成片狀，再以攝氏45度連續2到3天將之烘乾再套袋。

烘乾後的芭蕉乾可以存放更久外，口感上保有芭蕉的天然果香和甜度，而被果肉鎖住的水分等還讓芭蕉乾吃起來軟Q、彈牙、充滿嚼勁，很適合上班族誤餐時拿來充飢，一次又不至於吃得過量。

范素華直言，這份私藏手工點心每年5、6月芭蕉產季後她就開始做，一直加工到農曆年前，只是因人手關係，只能接受預訂，導致有些饕家想吃也買不到。所以她跟陳重詒合作，利用陳重詒的「梨園小屋」開辦范素華的「鄉巴佬」提供多樣手作課程，芭蕉乾的製作就是其中一堂，讓有心想學、或是想吃的人也能自己手做安心點心、開心品嘗。

新竹縣橫山鄉橫山村內常民果物芭蕉，經過范素華靈巧的雙手和心思，變成了一項少見卻很受歡迎的芭蕉乾零嘴。（記者黃美珠攝）

不忍暴殄天物，橫山女兒范素華獨創「芭蕉乾」，找出地方農業新活路。（記者黃美珠攝）

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