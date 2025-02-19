白金入網！澎湖望安漁船捕獲1200尾土魠 300餘萬落袋

千餘尾土魠進入魚市場拍賣，漁民獲利三百餘萬元。（高明強提供）

2025/02/19 10:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「白金」土魠名列澎湖三金之一，農曆年前為價格高峰，年後因抱卵油脂下降，連帶價格滑落。澎湖縣望安鄉將軍籍漁船再勝興號陳姓船長昨（18）日意外捕獲1200多尾土魠，今（19）日清晨馬公第三漁港卸貨拍賣，售出300餘萬元，還是發了一筆小財。

每年入冬以後即是澎湖土魠魚的盛產季節，野生土魠魚年年都會在冬季迴游到澎湖海域，進行補食，因此在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會特別肥美且接近橢圓形。

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土魠魚學名康氏馬加鰆，又稱康氏馬鮫，為鯖科馬加鰆屬的魚類。分布於印度洋北部沿岸、紅海、東至澳大利亞、北至日本、朝鮮以及中國南海、台灣海峽、東海南部等海域，屬於近海暖水性中上層魚類。

由於土魠魚每年農曆年前，沿著洋流抵達澎湖海域覓食，此時是肉質最為肥美的季節，也是價格最高時，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，所以被稱為澎湖「白金」，但農曆年後，由於土魠魚抱卵，體型就會偏瘦油脂減少，影響到價格滑落，甚至出現價格對半砍。

雖然再勝興號漁船豐收，但由於已經過了農曆年前高檔期，因此售價略為下滑，捕獲個體以體型5-6公斤居多，以市場大盤批發價300餘萬元售出，雖然「時不我予」，無法像年前高檔價格售出，但300餘萬元入袋，也算是發了一筆小財，讓看天吃飯、與浪搏鬥的漁民感到欣慰。

望安鄉將軍籍漁船再勝興號傳出捷報，一舉捕獲千餘尾土魠。（高明強提供）

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