台南「八寶冰圓仔惠」吵什麼？ 一次看懂名店背後的商標戰

台南剉冰名店「八寶冰圓仔惠」因商標權分類不同，國華店與金華店再起爭執。創始人另開新店，使商標與經營權糾紛升溫。（記者王捷攝）

2025/02/19 06:21

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逆轉！台南必比登冰店「八點檔」商標糾紛 創辦人二代敗訴

〔記者王捷／台南報導〕首家米其林必比登推薦的剉冰「八寶彬圓仔惠」國華店，去年與創始人呂宸慧經營的金華店，因外送平台商標權鬧上法庭，這個月呂宸慧將在東區開新店，導致兩店再起爭執，引起消費者關注，又不懂雙方爭論什麼，其實兩間店是用同面招牌註冊商標，國華店商標強調「店面」服務、金華店則是「產品」，雙方都不能沒有對方。

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依商標法規定，同一名稱、圖案的商標可在不同類別註冊，國內採用「尼斯分類」（Nice Classification, NCL）將商標分為45個類別，商標的保護範圍依註冊類別而定，而「八寶彬圓仔惠」的紛爭，就是因為兩間店各自持有不同分類的商標權。

「八寶彬圓仔惠」是呂宸慧約1996年創辦，招牌中的「惠」是她的小名，而「彬」是她過世的前夫，因離婚後她受到三哥、三嫂照顧，呂宸慧為答謝兄嫂，將「商標」移轉給目前國華店的負責人、三嫂張秀美，但是這個商標權，是分類在42類，強調餐飲服務。

國華店是在2001年註冊42類，將商標權用於「店面」，例如餐飲店、冷飲店與小吃店提供的服務，而創始人呂宸慧的女兒黃筠堤，則是在2018年時替金華店用同個招牌圖案申請29、30類的商標，強調「產品」的商標權，包含冰、冰品、八寶冰，豆花、八寶粥、圓仔湯、燒仙草。

去年，創始人的金華店上架外送平台，因此兩家店因商標權鬧上法庭，爭執的重點是，金華店註冊了「產品」的商標，是否侵犯國華店的「店面」商標權？二審逆轉判黃筠堤侵權，要求金華店退出外送平台市場。

此外，二審法官還強調，金華店取得「產品」的註冊，無法經營「店面」提供餐飲服務，但反過來說，國華店的商標權不包含豆花、仙草凍還有冰品，雙方的商標權範圍不同。

簡單來說，有產品商標金華店的不能開店、有店面商標的國華店不能賣產品，否則都會侵犯對方的商標權，但隨著創始人另開新店，再度引起雙方隔空交火，兩家店若沒和解，未來可能有更多法律攻防。

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