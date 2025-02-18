私立鳳和高中走入歷史 董事會：將依法辦理

不敵少子化衝擊，私立鳳和高中於3年前停止招生，教育部昨日決議私立鳳和高中解散清算。（記者王涵平攝）

2025/02/18 20:57

〔記者王涵平／台南報導〕不敵少子化衝擊，私立鳳和高中於3年前停止招生，教育部昨日決議私立鳳和高中解散清算，學校董事會回應，尊重教育部決議，校方將依法辦理。

教育部退審會今日決議，財團法人台南市私立鳳和高級中學在退場條例施行前已停辦，而在停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業，經出席委員1／2以上決議，同意教育部依退場條例令該學校法人解散，學校法人解散後，學校法人應依退場條例規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

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據了解，停辦3年的鳳和中學，依照先前協調，學生學籍由國立高中代管，也會提供教師申請服務證明，學校校地包括學產地、法人土地與私有地等3部分，清算後學產地需返還教育部，法人土地捐贈地方政府，小部分私有地因有地上物問題，恐需進一步協調。

鳳和高中曾是台南明星學校，學生數曾多達逾3千人，然在少子化衝擊下，學校面臨招生困難，學生人數愈來愈少，特色學校經營相形困難，停止招生後一度傳出朝「實驗學校」再出發，最後無疾而終，如今終於正式走入歷史。

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