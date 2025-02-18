饒慶鈴帶鄉鎮長團 參訪宜蘭、花蓮小水力與地熱發電

縣府帶團，與13位鄉鎮市長參訪宜蘭地熱、小水力發電。（縣府提供）

2025/02/18 18:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊及13位鄉鎮市長，展開為期兩天的宜蘭、花蓮再生能源參訪之旅，期望持續推動綠能發展，藉此帶動地方經濟轉型升級。

財經處說，台東目前有四座小水力發電，憑藉天然環境，許多縱谷地區的鄉鎮也表現出想設立小水電意願，這次二天一夜的行程也就是先對各鄉鎮長供其了解，成為未來自身設立發電廠參考，也透過鄉鎮公所間接使民眾更為了解狀況，未來若要設立也可望減少阻力。

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參訪首站來到宜蘭安農萬富微水力發電廠，恆水創電公司執行長鄒飛逯表示，此案場的裝置容量是100kW，利用了原有的水利設施攔河堰上三座排洪兼排砂閘門，向下游排放溪水時的高低落差來發電，每年約可發75萬度電，而且使用特殊的垂直渦流水輪機，不會阻斷魚蝦通過，並已與台積電簽訂小水力發電購售電合約。

第二站來到清水地熱公園，內有台灣第一座地熱發電廠，裝置容量4.2MW，能生產宜蘭大同、三星地區一萬戶家庭的用電量，相當於每年2,500萬度綠電，而且地熱發電屬於基載電力，能24小時全年無休的供電，臺東縣政府團隊除了參觀戶外地熱井產電運作及地熱教育館，並體驗地熱煮食。

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