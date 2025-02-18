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    第5屆航港大數據創意應用競賽 總獎金超過40萬元

    交通部航港局第5屆「航港大數據創意應用競賽」3月1日至5月31日開放報名，航港局副局長劉志鴻表示，今年總獎金超過40萬元，明年預計增至65萬元。（記者蔡昀容攝）

    交通部航港局第5屆「航港大數據創意應用競賽」3月1日至5月31日開放報名，航港局副局長劉志鴻表示，今年總獎金超過40萬元，明年預計增至65萬元。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/18 16:56

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部航港局第5屆「航港大數據創意應用競賽」3月1日至5月31日開放報名，6月底公布預賽結果，8月底前決賽評選並頒獎。航港局副局長劉志鴻表示，今年總獎金超過40萬元，明年預計增至65萬元。

    航港局「航港大數據創意應用競賽」邁入第5年，辦理至今有22項作品得獎，其中14項獲得採納，納入航港發展資料庫「iMarine」系統，例如讓民眾可進系統點選產置符合自己需求的圖表。

    「iMarine」包含全球航運指數、台灣數據統計、航港法令、國際組織動態與即時海運焦點新聞等資訊，致力於提供直觀且視覺化的一站式航港資訊服務。

    航港局表示，參賽者可參考「智慧運輸技術」、「航港韌性與創新發展」、「綠色航運與永續經營」3大主題及16子項作為作品題目，不過作品不侷限於資訊技術或軟體應用，凡涉及航港資料分析與應用者皆可參賽。

    今年競賽分為「學生組」及「社會組」，獎金第1名10萬元、第2名5萬元、第3名2萬元、佳作8000元，總獎金超過40萬元。

    競賽可單人或組隊報名，也有公家機關參加，去年社會組第一名是陽明海運隊伍、第二名驗船中心隊伍，第三名是環境部隊伍；學生組第一名是高科大隊伍、第二名海洋大學隊伍、第三名逢甲大學隊伍。

    第5屆航港大數據創意應用競賽總獎金超過40萬元。（航港局提供）

    第5屆航港大數據創意應用競賽總獎金超過40萬元。（航港局提供）

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