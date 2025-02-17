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    彰化嬤遭10幾隻浪浪圍攻摔成腦震盪 議員賴清美：139線也超多

    彰化嬤遭10幾隻浪浪圍攻摔成腦震盪，臉部也瘀青。（賴清美提供）

    彰化嬤遭10幾隻浪浪圍攻摔成腦震盪，臉部也瘀青。（賴清美提供）

    2025/02/17 17:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣1名80多歲阿嬤日前騎電動代步車返家途中，突然竄出10幾隻流浪狗，對著她追咬狂吠，阿嬤嚇得翻車，裝有義肢的她無處可逃，所幸路人伸援驅趕流浪狗，不過阿嬤事後至診所就醫查出有輕微腦震盪，縣議員賴清美對此指出，不僅鄉間小路，139線浪浪數量也爆多，希望相關單位能妥善處理浪浪「狗滿為患」的問題。

    賴清美指出，這名80多歲獨居的阿嬤，日前騎乘電動代步車行經芳苑鄕草崙路一處民宅前時，家犬對著她吠，突然間從路邊竄出10幾隻流浪狗，朝她攻擊，阿嬤嚇得慘摔四腳朝天。

    賴清美說，所幸危急之際有2名路人經過下來幫忙，驅趕流浪狗，否則後果真的不堪設想。阿嬤騎車返家後感到頭暈目眩，連忙到附近診所求助，經檢查發現有輕微腦震盪，臉部也瘀青。

    阿嬤的女兒昨天返家探視，發現她的臉、頭都腫脹瘀青，幸好腦震盪現象已經有好轉，連忙向賴清美求助。

    賴清美指出，彰化縣內的流浪狗數量居高不下，除了鄉間小徑，八卦山如139線、和美地區也是有成群的流浪狗棲息，時而傳出追咬民眾事件，希望彰化縣動物防疫所能要求地方鄉鎮公所清潔隊，針對有攻擊性的流浪狗進行捕捉並對母狗予以結紮，以免流浪狗愈生愈多。

    139線浪浪數量也爆多，縣議員賴清美希望相關單位能妥善處理浪浪「狗滿為患」的問題。 （資料照）

    139線浪浪數量也爆多，縣議員賴清美希望相關單位能妥善處理浪浪「狗滿為患」的問題。 （資料照）

    139線浪浪數量也爆多，甚至曾傳出追咬單車族。 （資料照）

    139線浪浪數量也爆多，甚至曾傳出追咬單車族。 （資料照）

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