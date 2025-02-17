台灣燈會展場瞬間陣風達7級 「卡比獸」、「進擊的巨人」等今不見客

因為風太大！青塘園旁的卡比獸已經消風、暫不見客。（記者李容萍攝）

2025/02/17 17:21

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」主燈區12日起於高鐵桃園站前登場，桃園市政府今（17）日下午表示，考量展區青埔地區燈會現場偵測瞬間風速已達7級風上限，燈區現場風勢過強，依據中央氣象署預報今天晚間將持續強風，為確保活動安全，「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」等巨型充氣偶作品，今天全天暫停展出，前往展區的寶可夢迷見充氣偶均已消風，只能敗興而歸。

桃園市政府表示，後續將每日監測風速，待風速恢復可開展狀態將另行公告復展。造成不便，敬請見諒。

請繼續往下閱讀...

經市府盤查，受到強勁風勢影響的燈區集中在第2展區、7日起於機場捷運A19桃園體育園區站周圍試營運亮相，今天暫停展出作品包括「光臨千塘國」燈區寬12公尺的「卡比獸」、高6公尺的「皮卡丘」、「千塘光池」；「城市聚光燈」燈區高9公尺的「進擊的巨人」；「青春光劇場」燈區的「月亮在唱歌」；以及「福光滿意讚」燈區的景福宮、慈護宮大型充氣式作品。

另外，主燈區的部分園藝盆栽也被瞬間強風吹倒，主辦單位正請維護人員加以扶正和加強固定中。

青塘園旁的卡比獸已經消風、暫不見客。（記者李容萍攝）

因為風勢強勁，青塘園展區的皮卡丘已經消風、暫不見客。（記者李容萍攝）

「青春光劇場」燈區的「月亮在唱歌」正加強固定、暫不開放。（記者李容萍攝）

因為風太大！青塘園旁的卡比獸已經消風、暫不見客。 （記者李容萍攝）

青塘園展區的皮卡丘已經消風、暫不見客。 （記者李容萍攝）

進擊旳巨人已經消風、暫不見客。（記者李容萍攝）

「福光滿意讚」燈區的景福宮、慈護宮大型充氣式作品。 （記者李容萍攝）

「福光滿意讚」燈區的景福宮、慈護宮大型充氣式作品。 （記者李容萍攝）

2025台灣燈會主燈區的部分園藝盆栽被瞬間強風吹倒。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法