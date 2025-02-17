愛心匯聚助弱勢過新年 基隆市舉辦捐贈感恩典禮

基隆市社會處今日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉。（基隆市政府提供）

2025/02/17 17:14

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市社會處今（17）日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉，讓弱勢民眾在農曆新年期間感受到社會的溫暖與關懷。基隆市社會處長楊玉欣指出，此次捐款共計360筆，總額達至574萬6000元。

謝國樑表示，這些善心捐助不僅提供了物質上的幫助，更傳遞了社會的愛與溫情，相信這份心意將帶給受助家庭更多力量。他期望透過拋磚引玉的方式，能夠鼓勵更多人關懷社會上需要幫助的群體，共同營造更友善、溫暖的社會環境。

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楊玉欣指出，此次捐款共計360筆，總額達574萬6000元。其中，中山區通淮宮捐贈全市各區各5萬元，共計35萬元；傳亞營造公司董事長周昇德也慷慨捐助30萬元。這些善款與物資已統一於春節前匯入低收入戶帳戶，確保弱勢家庭能在年節期間與家人團聚，共享佳節喜悅。

社會處強調，這次捐款不只是金錢上的幫助，更象徵著社會正能量的傳遞，展現了基隆市民對弱勢族群的關懷與支持。透過各界的愛心奉獻，基隆市正朝向更具溫度與包容力的城市發展，讓每一位市民都能感受到社會的愛與希望。

基隆市社會處今日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉。（基隆市政府提供）

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