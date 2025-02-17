為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    愛心匯聚助弱勢過新年 基隆市舉辦捐贈感恩典禮

    基隆市社會處今日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉。（基隆市政府提供）

    基隆市社會處今日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉。（基隆市政府提供）

    2025/02/17 17:14

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市社會處今（17）日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉，讓弱勢民眾在農曆新年期間感受到社會的溫暖與關懷。基隆市社會處長楊玉欣指出，此次捐款共計360筆，總額達至574萬6000元。

    謝國樑表示，這些善心捐助不僅提供了物質上的幫助，更傳遞了社會的愛與溫情，相信這份心意將帶給受助家庭更多力量。他期望透過拋磚引玉的方式，能夠鼓勵更多人關懷社會上需要幫助的群體，共同營造更友善、溫暖的社會環境。

    楊玉欣指出，此次捐款共計360筆，總額達574萬6000元。其中，中山區通淮宮捐贈全市各區各5萬元，共計35萬元；傳亞營造公司董事長周昇德也慷慨捐助30萬元。這些善款與物資已統一於春節前匯入低收入戶帳戶，確保弱勢家庭能在年節期間與家人團聚，共享佳節喜悅。

    社會處強調，這次捐款不只是金錢上的幫助，更象徵著社會正能量的傳遞，展現了基隆市民對弱勢族群的關懷與支持。透過各界的愛心奉獻，基隆市正朝向更具溫度與包容力的城市發展，讓每一位市民都能感受到社會的愛與希望。

    基隆市社會處今日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉。（基隆市政府提供）

    基隆市社會處今日舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，由市長謝國樑表揚愛心企業、社團及善心人士，感謝各界的善行義舉。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播