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    靈異傳奇？彰化員林「黃金帝國」開拆 工程人員見「這一幕」嚇傻

    之前積水流入地下樓層，積水未清，工程單位不敢大意，圖為側門的入口。（記者顏宏駿攝）

    之前積水流入地下樓層，積水未清，工程單位不敢大意，圖為側門的入口。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/17 17:07

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林火車站前的黃金帝國大樓，號稱南彰化最大的廢墟，網紅「晚安小雞」還曾到此地探險、扮鬼，遭警方依社維法送辦。這棟大樓即將從本月開始拆除，工程公司日前進行施工前的逐層探勘，並未遇到「靈異故事」，倒是下到地下樓層見到一座「地下水庫」，原來這是過去市區豪雨難以渲洩，溢流至地下樓層，累積多年未抽出所致。

    今天縣府和市公所及工程單位於公所大樓舉行「黃金帝國拆除工程說明會」，一名工程人員說，他們整棟樓巡過一遍，並未遇到「鬼故事」，倒是進入地下樓層時，地面水深及膝，裡面宛如「地下水窖」。該棟大樓共有地下4層，越往下樓層，積水越深，地下4樓，水深近2公尺，整個地下停車場就像「室內游泳池」，乍看好像電影裡的災難片場景。

    工程單位表示，因為地下樓層均為連續壁，積水並沒滲出而影響到附近地層，但施工時，一定要注意大量積水帶來的影響。

    工程單位說，他們拆除時，會把建築廢棄土碾碎，循電梯通道運輸到地下層填實，原本的積水會透過抽水機引到拆除樓層作消塵噴水。

    工程單位指出，員林地下水層接近地面，921大地震時部分區域傳出土壤液化。把棄土填塞在地下層，重心沉穩，可讓整座建築結構在「穩定中拆除」。

    員林市公所表示，地下層的積水係因之前市區排水未作改善時，遇夏日豪雨，黃金帝國周邊積水，因大樓乏人管理，積水一直未抽出，才造成今天這種情況。

    之前積水流入地下樓層，積水未清，工程單位不敢大意。（記者顏宏駿攝）

    之前積水流入地下樓層，積水未清，工程單位不敢大意。（記者顏宏駿攝）

    黃金帝國拆除作業說明會。（記者顏宏駿攝）

    黃金帝國拆除作業說明會。（記者顏宏駿攝）

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