228連假 台南生態遊推冬季濱海曬鹽、賞鳥正當時

七股黑面琵鷺生態保護區賞鳥亭，賞鳥季期間提供高倍數望遠鏡及攝影機，讓民眾欣賞鳥類的姿態。（圖由南市府提供）

2025/02/17 13:51

〔記者王姝琇／台南報導〕228連假將至，觀旅局推薦生態旅遊，到訪四草、曾文溪口、七股鹽田等濕地，賞黑琵等冬候鳥、搭乘觀光漁筏認識潟湖。台江國家公園記錄大台南在2月8日有2425隻黑面琵鷺，賞鳥季到3月。

台江國家公園管理處的大台南監測記錄表顯示，包含嘉義縣、高雄在內的黑琵數量，1月4日記錄2876隻、1月19日3594隻、2月8日2425隻，數量主要在台南市境內，又以曾文溪以北最多，最新記錄中溪北是1178隻，溪南是668隻，嘉義441隻、高雄138隻。

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觀旅局長林國華表示，濱海適合賞黑琵的地點有七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲濕地生態園區，以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，其中七股黑面琵鷺生態保護區的黑面琵鷺賞鳥亭，在賞鳥季期間，提供高倍數望遠鏡及攝影機，讓民眾欣賞鳥類的姿態，並安排志工駐點定時解說服務，歡迎親子同遊賞鳥長知識。

遊客若安排尋黑琵之旅，第1站可以先到訪台江國家公園遊客中心，透過遊客中心內的展示、影片及導覽解說，認識台江國家公園的文化與生態。接著到四草濕地、黑面琵鷺賞鳥亭，觀察鳥類生態，參訪七股黑面琵鷺生態展示館，認識完整的黑面琵鷺生態知識與保育概念，並可順遊頂頭額額沙洲，欣賞黃昏時的沙洲景色。

除了賞鳥，還可安排搭乘七股或四草娛樂漁筏與觀光漁筏認識潟湖、養蚵作業、紅樹林濕地生態及在地人文歷史。也別忘了要品嘗在地生猛海鮮，接著到北門區的井仔腳瓦盤鹽田體驗曬鹽，或者到雙春濱海遊憩區認識紅樹林及觀察招潮蟹出沒，最後在海邊欣賞絕美的落日夕陽，都是不容錯過的體驗。

北門區的井仔腳瓦盤鹽田體驗曬鹽。（圖由南市府提供）

雙春濱海遊憩區愛莊園認識紅樹林及觀察招潮蟹出沒。（圖由南市府提供）

台江國家公園賞鳥季到3月，南市觀旅局推薦228連假到台南生態遊。（圖由南市府提供）

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