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    離市區最近！嘉義半天岩八重櫻綻開 吸引賞櫻人潮

    嘉義縣半天岩八重櫻綻放迎賓。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣半天岩八重櫻綻放迎賓。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/17 13:42

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕距嘉義火車站車程不到半小時的嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺，其停車場旁有處私人庭園種植上百棵、樹齡逾10年的八重櫻，每到櫻花季免費開放入園，成為距市區最近的櫻花秘境，雖園主預告花期為2月20日至3月3日，但受到日前春雨滋潤，半天岩八重櫻已經綻開，吸引不少人搶先看，昨星期天有許多遊覽車載來整團進園賞花，遊客笑稱「櫻花進香團來了」。

    「櫻花達人」黃源明表示，阿里山櫻花遠近馳名，但嘉義賞櫻最方便的地方就在半天岩紫雲寺後方，因交通便利，又有紫雲寺偌大的停車場可供停車，停好車走個2分鐘就可以輕鬆愜意的賞櫻，加上八重櫻花色鮮艷討喜，漫遊其中賞心悅目，還可以到紫雲寺拜拜祈福保平安，因而每到八重櫻花季，賞櫻遊客絡繹不絕。

    黃源明進一步說，位於「半天岩山」山腰的紫雲寺，雖海拔只有350公尺，但山中多雲彩圍繞而被稱為紫雲，這幾天早上水氣重，雲霧繚繞，半天岩八重櫻一再出現櫻花雲海如夢似幻的美景，洋溢著詩情畫意，過幾天進入盛開期，花況雲海大景可期。

    嘉義縣半天岩八重櫻綻放迎賓。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣半天岩八重櫻綻放迎賓。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣半天岩八重櫻綻放，花色鮮艷迷人。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣半天岩八重櫻綻放，花色鮮艷迷人。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣半天岩八重櫻預告花期為2月20日至3月3日。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣半天岩八重櫻預告花期為2月20日至3月3日。（記者蔡宗勳攝）

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