算錢了！彰市元清觀、南瑤宮春節香油錢兩樣情 市長曝原因

彰化市南瑤宮今天清點春節香油錢，市長林世賢（右1）前來關心。 （記者湯世名攝）

2025/02/17 13:18

〔記者湯世名／彰化報導〕算錢了！彰化市元清觀、南瑤宮的功德箱，今年農曆春節香油錢收入在今天（17日）揭曉；元清觀香油錢高達380萬餘元，比去年150餘萬元大翻倍，南瑤宮則是170餘萬元，比去年少9萬元；市長林世賢分析，元清觀過年期間舉辦「向天公借膽」活動，因此讓香油錢暴增，南瑤宮則因為整修影響動線，間接影響香油錢收入。

今天南瑤宮進行香油錢清點，工作人員將打開功德箱，將一箱箱塞滿鈔票、硬幣的香油錢往桌上倒，整桌呈現出紅色的「鈔票山」，相當壯觀。

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志工分工合作進行清點，眾人把千元鈔、百元鈔一張張疊整齊，並把10元、50元硬幣另外挑出來，再依序用點鈔機清點金額，由工作人員將現金交給銀行人員，由員警護鈔離去，宣告2個小時的清點作業全數完成。

市長林世賢指出，市公所代管的15間寺廟，目前已有元清觀、南瑤宮在過年期間所收的香油錢清點完畢；元清觀去年香油錢150餘萬元，今年翻倍成長多達380餘萬元，分析原因，應與今年過年舉辦「向天公借膽」活動有關，不管是做生意還是考試的學生，很多人都來借文膽、武膽，光是過年就有多達5000人次來參加躑杯借膽，也因此讓元清觀香油錢翻倍成長。

至於南瑤宮香油錢，今年清點出共收入170餘萬元，比去年179萬元少了9萬元，林世賢也分析說，南瑤宮目前正在進行修繕工程，廟前廣場搭建臨時行宮，影響到香客參拜的動線，也間接影響到香油錢收入，不過今年底修繕完成入火安座，對於明年春節香油錢收入相當樂觀。

彰化市長林世賢今天開箱南瑤宮的功德箱。 （記者湯世名攝）

彰化市南瑤宮今天清點春節香油錢收入，總共170餘萬元，比去年少9萬元。 （記者湯世名攝）

彰化市元清觀今年農曆春節香油錢收入高達380萬餘元，比去年150餘萬元大翻倍。 （市公所提供）

彰化市元清觀清點春節香油錢，桌上堆滿鈔票相當壯觀。 （市公所提供）

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