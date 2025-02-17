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    南少林俗派渡台128周年 第8代掌門呂松吉子弟齊聚切磋武藝

    慶祝南少林俗派渡台128周年，呂松吉的南少林俗派子弟返回桂梅莊。（呂松吉提供）

    慶祝南少林俗派渡台128周年，呂松吉的南少林俗派子弟返回桂梅莊。（呂松吉提供）

    2025/02/17 13:02

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市百年餅店「老雪花齋」第二代傳人呂松吉，是台灣忠義總館第3任館長，也是南少林俗派第8代掌門人，是深藏不露的武功高手，為慶祝南少林俗派渡台128周年，其派下弟子29名武林高手齊聚台中市石岡區「桂梅莊」（南少林俗派暗館），以古禮參拜，切磋武藝。

    今年84歲的呂松吉，因自小體弱多病，14歲接觸八段錦，意外拜入南少林俗派，練就虎鷹拳和水月刀法等傳統武術，不僅是台灣忠義總館第3任館長，並進一步成為第8代掌門人。

    呂松吉表示，坊間武術版本很多，福建泉州「鎮國東禪少林寺」世稱南宗少林，建於唐朝，是南傳佛教屬「臨濟宗」具指標性的禪宗道場，因具反清意圖，清乾隆年間被朝廷剿滅焚毀，功夫留俗派傳世，他們在台灣低調傳承，他是台灣忠義總館第3任館長，也是南宗少林俗派第8代掌門人，道場設在台中石岡區的「桂梅莊」，因屬暗館，平日並不對外公開。

    慶祝南少林派渡台128年周年，呂松吉的29名弟子昨回到「桂梅莊」，依古禮參拜禪宗祖師「達摩祖師」神像後，即在道場內單簡地以虎鷹拳互相交流。

    呂松吉表示，其經三跪九拜的入門弟子散居海內外約70餘人，每年農曆正月16日是台灣忠義總館第2任館長吳大朝的生日，因此，門派弟子只要有空，會在接近的時間齊聚一堂，交流切磋武藝。

    南少林俗派第8代掌門人呂松吉（白衣者）與弟子們合影。（呂松吉提供）

    南少林俗派第8代掌門人呂松吉（白衣者）與弟子們合影。（呂松吉提供）

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