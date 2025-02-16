最美山林燈節！台南龍崎光節空山祭落幕 票房突破500萬

台南龍崎光節空山祭今日圓滿落幕，統計觀展人數突破7.5萬，票房超過500萬元。（南市文化局提供）

2025/02/16 19:59

〔記者王姝琇／台南報導〕有「最美山林燈節」美譽的台南「龍崎光節－空山祭」，51天展期今天落幕，南市府文化局統計觀展人數突破7.5萬，票房超過500萬元。

南市文化局指出，此屆空山祭首次運用6公尺大型戶外山林間紗幕投影，打造科技互動作品「山岳共鳴」，加上「惡地狂夜行」虛實交錯山景動畫與螢光彩繪牆，觀眾與作品間的高互動性，成功在社群媒體上引發話題討論。

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文化局表示，帶有迷幻性格作品包含「大地甦醒的瞬間」、「迷幻夜派對」及「浮光．植未」系列等，讓許多遊客留下絕美打卡照，甚至再三造訪，只為再次感受這場依山而做的「光影崎蹟」。

搭配龍崎光節推出的「空山祭新豐串聯集章趣」不僅帶動周邊商家買氣，即便在低氣溫下雨天，每天觀展人潮依舊不減，在地農特產市集與美食攤商迎接購買人氣，其他如帶有台南淺山特色的竹藝周邊商品「竹藝小提燈」，更是火速完售。

展期間舉辦4場「空山祭新豐潮小旅行」報名全滿，參加遊客驚訝直呼，原來龍崎與歸仁這麼好玩，另外，「空山祭x巷仔Niau」活動，與在地青農市集聯合推出大啖美食集章拿限量禮活動，也讓遊客在一番光影藝術洗禮之餘，享受到滿滿美味驚喜。

本屆龍崎光節－空山祭圓滿成功，留下的感動將在未來一年，透過持續走入在地，沉澱、思考、發想與建立，打造更具沉浸感與藝術感光影體驗，期待2026年呈現全新「全台最美山林燈節」。

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