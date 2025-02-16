天冷影響花期晚2、3週 阿里山阿龜櫻開了

阿里山國家森林遊樂區櫻花晚開2週，目前僅見緋寒櫻、阿龜櫻綻放。（林業署嘉義分署提供）

2025/02/16 19:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉縣阿里山櫻花種類繁多，每年吸引許多遊客上山賞花，然而今年寒流、冷氣團一波波，低溫穩定且時間長，影響早春櫻花延遲開花2至3週，近日阿里山國家森林遊樂區阿龜櫻開花6成，在迷霧中更顯嬌媚。

嘉義大學森林暨自然資源系副教授張坤城表示，櫻花大致分為早春與晚春品種，粉紅色系的櫻花如椿寒櫻、緋寒櫻、河津櫻以往此時都已經開花，今年因低溫穩定持續，影響花期，平均延遲2至3週；染井吉野櫻屬於晚春品種，往年約3月15日左右盛開，今年花期還待觀察，由於染井吉野櫻需要穩定、長時間低溫氣候，今年可預期開花時間會較一致，且花況可期。

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張坤城表示，2018年協助林業及自然保育署嘉義分署鑑定阿里山國家森林遊樂區內的河津櫻更名為阿龜櫻，之後查閱中國相關資料，更傾向為飛寒櫻品系，也屬早春品種，今年因寒冷、下雨影響，花期也晚約2至3週，預計3月初是最適合賞花時節；阿里山公路的原生種山櫻花花期，受氣候影響較小。

林業署嘉義分署阿里山工作站技士蕭明學表示，阿里山國家森林遊樂區今年低溫持續時間久，至上週白天氣溫約10度、夜間下探5、6度，目前沼平公園緋寒櫻開花2成，阿里山工作站前阿龜櫻開花6成，染井吉野櫻花期可能延遲2週，預計3月下旬盛開。

阿里山國家森林遊樂區櫻花較往年晚開花。（林業署嘉義分署提供）

因低溫持續又穩定，阿里山國家森林遊樂區櫻花延遲開花，最近阿龜櫻等櫻花陸續綻放。（林業署嘉義分署提供）

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