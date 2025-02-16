台灣燈會「光耀之球」昨訊號異常不演了 體育局：今晚正常演出

「活力發光站」巨大的「光耀之球」每晚均上演主題展演秀。（記者李容萍攝）

2025/02/16 15:07

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園昨（15）日迎來首週假日的爆量人潮，A18主燈區及A19桃市府燈區皆是人潮滿滿，有民眾發現台灣燈會第2展區位在樂天桃園棒球場的「活力發光站」燈區，其中場中央最受矚目的「光耀之球」主題秀因機器訊號異常導致無法演出，讓排隊1小時進入想欣賞的民眾感嘆「看了個寂寞」敗興而歸。桃園市政府體育局今日強調，目前機器已修復今晚將正常演出，也已準備備用機器，避免相同狀況再發生。

在燈會期間，樂天棒球場中放置這顆直徑20公尺大型棒球，這顆棒球亙立在球場中央，展現台灣國球精神和榮耀，到了夜晚將以光雕方式呈現台灣近年在國際間的佳績和象徵地球海洋的光影變幻，每半點、整點均進行主題展演秀，所搭配樂天應援曲「桃猿男兒」、「客家本色」的演出，更讓球迷在賞燈同時邊錄邊哼感覺「又回到球場了」。

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體育局表示，昨晚因光耀之球主題秀投影主機與訊號異常，導致大球主題秀部分場次無法順利演出，所以才用燈光秀進行每15分鐘的輪播展出。經工作人員緊急檢測及障礙排除後，昨晚10點已修復且正常播出，今天燈區表演將正常演出。

體育局說，燈區已經重新準備主機一台及備用機一台，避免再有此情況發生，對於昨晚久候民眾非常抱歉，也歡迎民眾繼續支持活力發光站燈區，進場賞燈。

另外，也有北上賞燈民眾抱怨，昨晚10點到，一大堆人在主燈區「無限樂園」主燈等著以為有最後一場主燈秀，結果廣播說再見，就熄燈了，眼前只出現一隻蠶寶寶；對此，桃園市政府說明，主燈燈光秀每日第一場為晚上6點，燈會期間每30分鐘展演一次、一場3分鐘，最後一場是晚上9點30分。

「活力發光站」巨大的「光耀之球」每晚均上演主題展演秀 。（記者李容萍攝）

賞燈民眾抱怨，晚上10點一大堆人在主燈區「無限樂園」主燈等著以為有最後一場主燈秀，結果廣播說再見，就熄燈了，眼前只出現一隻蠶寶寶。（讀者提供）

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