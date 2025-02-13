北港溪峽谷祕境驚見「史努比石」「到此一遊」噴漆大煞風景

南投北港溪峽谷壯闊奇美，流水潺潺，被網友喻為擁有媲美太魯閣峽谷的絕世美景。（記者張協昇攝）

2025/02/13 07:46

〔記者張協昇／南投報導〕近日爆紅的南投北港溪峽谷壯闊奇美，綿延數公里的千仞峭壁上布滿嶙峋奇岩怪石與大小岩洞，其中一顆像狗頭的巨石，被遊客取名為「史努比石」，成為探訪峽谷必拍景點，但有人竟在美麗的岩壁噴漆「到此一遊」而大煞風景，有熱心遊客義務擔任清潔工，沿途撿拾垃圾，呼籲民眾一定要發揮公德心，讓台灣這處絕景祕境能永遠保持下去!

南投縣仁愛鄉靠近國姓鄉交界處的北港溪中游峽谷祕境，經網路瘋傳媲美太魯閣峽谷後，吸引許多民眾前往朝聖，遊客也紛紛發揮想像力，陸續為許多奇形怪狀的岩壁或巨石取名，例如人面岩、骷髏頭等，其中一顆佇立於溪床上逾3公尺高的巨石，像是米格魯犬的頭，尤其眼睛部份更是維妙維肖，被稱為「史努比石」，令人拍案叫絕，讚嘆大自然造物之神奇。

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惟因遊客眾多，也不乏有人隨意丟棄垃圾，甚至在美麗的岩壁上噴漆「到此一遊」而大煞風景，還有民眾駕車進入峽谷，只顧著欣賞美景，一不小心即掉進溪流中而動彈不得。

即有熱心遊客義務擔任清潔工，拿著鐵夾沿途幫忙撿拾垃圾，表示自己能帶走的垃圾有限，這麼美麗的大自然環境，大家一定要發揮公德心，拍照留下美好回憶就好，千萬不要留下任何垃圾，更不要在岩壁石頭上噴漆刻字。

農水署南投管處理及惠蓀林場則呼籲民眾，北港溪峽谷屬破碎岩層，地勢陡峻易有落石，非一般開放健行遊憩區，近日已接連發生遊客摔車受傷及遭落石砸中事件，尤其近期地震頻繁及春雨來臨，地面溼滑也增加落石風險，管制點已公告禁止遊客進入，民眾應避免前往，注意自身安全。

南投北港溪峽谷壯闊奇美，吸引許多民眾前往朝聖。（記者張協昇攝）

南投北港溪峽谷有一顆像狗頭的巨石，被遊客取名為「史努比石」。（記者張協昇攝）

有遊客在北港溪峽谷美麗的岩壁噴漆「到此一遊」而大煞風景。（記者張協昇攝）

熱心的民眾在北港溪峽谷撿拾垃圾，呼籲遊客發揮公德心，勿留下垃圾，（記者張協昇攝）

北港溪峽谷布滿嶙峋的奇岩怪石，遊客發揮想像力，如乍看像是側臉的人面岩。（民眾提供）

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