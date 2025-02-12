台南10年逾萬人植存骨灰 評估溪北再增2處

台南市推廣環保自然葬法，在大內及仁德生命紀念園區設有2處專區。（圖由南市府提供）

2025/02/12 17:03

〔記者王姝琇／台南報導〕知名女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎逝世，據悉將採環保樹葬引起討論，台南市政府指出，從2014年推廣環保自然葬法，在大內及仁德生命紀念園區設有2處專區，已植存超過1萬名先人，近年來，民眾選擇環保葬的比例已突破10％，民政局正評估在溪北再增設2處植存專區。

民政局表示，2014年起推廣首年有148人，到了2021年每年就逾千人，近3年更達到近2千人，近期有報導，骨灰在樹葬後不易溶於土壤，可能需挖出並送至焚化爐處理。民政局說環保葬的核心精神是讓骨灰以自然方式回歸大地，透過生物分解作用逐步融入土壤，而非短時間內完全溶解。

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民政局長姜淋煌表示，環保葬法不僅能減少傳統墓葬對土地資源的佔用，降低環境負擔，並以不立碑、不造墳、不進塔，讓園區成為兼具生態與紀念意義的環保空間。台南現有2處植存區都在溪南，正評估在溪北增設2處。也持續推廣海葬，市府每件補助1萬5千元，每年約20多件申請。

民政局指出，植存區每隔一段時間會翻土，確保土地能循環使用，過程中秉持尊重先人及環保永續的原則，不會將骨灰挖出焚化，台南市至今尚未翻土，因已逐漸飽和，最近會擇日進行翻土。

民政局說明，樹葬是將骨灰置於樹下，不立墓碑也不標註姓名，讓骨灰與大自然結合。申請受理後殯葬人員協助將骨灰研磨成粉末，裝入環保袋，由家屬與管理者將骨灰安放於選定的樹葬區。

市長黃偉哲指出，環保葬不僅能減輕家屬後續祭祀負擔，更符合現代人講求自然、簡樸與永續的生活價值。環保葬法兼顧尊重先人、節約土地及環境保護，是城市邁向永續的重要一環。

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