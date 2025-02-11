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    犧牲假日做研究 枋寮高中生拿國際科展一等獎

    枋寮高中生拿國際科展一等獎。（枋寮高中提供）

    枋寮高中生拿國際科展一等獎。（枋寮高中提供）

    2025/02/11 11:00

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2025年台灣國際科學展覽會（TISF）落幕，枋寮高中學子共有生物化學科與化學科等兩組作品成功闖入複賽，歷經一週的評審與激烈競爭後，生物化學科作品由許芸臻與廖千筑兩名同學榮獲一等獎，展現學生們的科研能力持續進步。

    這次的TISF中，獲獎的生物化學科作品由雙語實驗班許芸臻與廖千筑共同完成，在評審過程中表現亮眼，獲得評審一致好評，最終成功奪下最高榮譽，枋寮高中已連續四年有作品通過台灣國際科展初審，近三年在TISF上獲獎，在各項資源相對都會區不足的屏東縣堪稱難得。

    此外，枋寮高中因屏東縣政府與鹿兒島縣雙方簽署友好交流協定備忘錄，積極參與國際文化的交流，透過科學專題的發表以深化學生進行國際性學校交流互動藉此提升學生國際視野，今年度參加在日本鹿兒島縣所舉辦的Glocal Academy第十屆高中生國際研討會，參賽隊伍共有400餘隊，枋寮高中也有2組通過口頭發表、3組通過海報發表篩選，將在下周進行發表比賽。

    枋寮高中指出，屢屢締造國際競賽佳績，為未來國際學術交流與科學發展鋪下良好基礎，也鼓舞不少屏東縣學子留縣升學，只要肯努力，「越在地、越國際」不只是口號，更能在各領域發光發熱。

    枋寮高中生拿國際科展一等獎。（枋寮高中提供）

    枋寮高中生拿國際科展一等獎。（枋寮高中提供）

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