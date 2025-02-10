「神秘客」鬧雙胞？連2天大筆千元鈔扔捐款箱

8日有「神秘客」現身，扔了兩捆共5萬4200元的鈔票轉身就跑。 （資料照）

2025/02/10 14:15

〔記者湯世名／彰化報導〕神秘客鬧雙胞？彰化家扶中心義賣傳統古早燈籠，位於彰化市曉陽路、民族路口的「老担」，8日有「神秘客」現身，扔了兩捆共5萬4200元的鈔票轉身就跑，沒想到昨晚（9日）又有1名男子以同樣手法扔了3萬元就跑，讓志工們猜測「難道有2位神秘客？」但也不排除是有人「模仿」，讓志工們相當感動。

民族路、曉陽路口義賣攤位，是全縣40個義賣燈籠據點中第一個成立的，至今正好滿30年；每年元宵節前夕，都會有1名「神秘客」騎著機車悄悄靠近，把大捆千餘鈔票用廣告紙捆著，隨手扔入捐款箱後即猛催油門離去，至今年已連續捐出18年，去年首度得知是1名男性，卻從沒看過其長相。

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8日「老担」首日開賣，晚間「神秘客」再度騎機車現身，把兩捆鈔票扔進捐款箱後即猛催油門離去，家扶志工從其身形研判應是中年男子；資深專員林滿麗與燈籠義賣發起人李世湧夫婦開箱清點，發現神秘客捐款金額高達5萬4200元。

沒想到昨天下午，又有1名騎機車戴安全帽的男子，將一整疊千元大鈔扔進捐款箱內，旋即猛催油門離去；由於其行事風格與捐款手法與「神秘客」相似，志工們納悶說「難道神秘客有2個？」還有人打趣說「神秘客PART 2」。

此外，昨晚有許多鄉親帶著裝滿零錢的豬公來捐贈，今天也有1名82歲的爺爺捐款1千元；燈籠義賣發起人李世湧的媳婦與孫子也來幫忙義賣。

家扶主任王震光說，「神秘客」愈多愈好，有千千萬萬個神秘客，就有更充裕的資金幫助家扶孩子們就學；附近一家飲料店業者，這幾天也都提供熱飲給義賣的社工與家扶孩子暖身，讓他們備溫暖。

昨晚有1名男子以同樣手法扔了3萬元就跑，讓志工們猜測「難道有2位神秘客？」但也不排除是有人「模仿」。 （記者湯世名攝）

彰化家扶在彰化市曉陽路、民族路口的「老担」，今天1名82歲的爺爺捐款1千元。 （記者湯世名攝）

燈籠義賣發起人李世湧（左1）的媳婦與孫子也來幫忙義賣。 （記者湯世名攝）

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