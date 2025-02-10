基隆社區通道遭鐵鍊圍堵居民出入受阻 市府：將向國產署協商

位於基隆市信義區深溪路旁一處社區的公眾通行通道，近日被人以鐵鍊圍起，禁止民眾通行。（記者羅國嘉攝）

2025/02/10 14:04

〔記者羅國嘉／基隆報導〕位於基隆市信義區深溪路旁一處社區的公眾通行通道，近日被人以鐵鍊圍起，禁止民眾通行，導致社區居民出入受阻，只能繞道或跨越，且短短一個多月，造成多名民眾跌倒受傷，引發地方不滿，也向市議員韓世昱陳情，要求儘速解決此一安全與交通問題；市府表示，該處土地屬於國產署，將透過協商要求國產署將該處恢復為公眾通道。

承租人以鐵鍊圍地 社區民眾抱怨不便

據了解，該處約2坪大小的土地屬於國產署所有，原先作為公車站牌使用，但去年公車站牌移至一旁後，該土地隨即被人標租。今年1月起，承租人為保護自身權益，便在土地周圍設置鐵鍊，並計劃將此地出租供攤商擺攤。承租人指所有行為均符合相關規範，「標租土地是合法程序，設置鐵鍊是為了維護權益。」

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里長：民眾「有家難歸」 盼市府協助

當地里長指出，這條通道緊鄰人行穿越道，原本是居民的重要出入口，卻因鐵鍊阻擋，造成許多民眾跌倒受傷，嚴重影響生活安全。「有家難歸」的困擾令居民深感無奈，呼籲市府應積極協助，保障民眾「行」的權益。

市府與國產署協商 臨時設置綠腳丫通道

議員韓世昱今（10）日邀集相關單位進行會勘，他質疑承租人取得土地後又轉租牟利，是否有違法之虞？並強調此地為公眾通道，應以民眾安全和便利為首要考量，呼籲國產署與市府協助居民解決問題。

基隆市政府工務處長陳耀川回應，市府將與國產署協調，盡快恢復該土地為公眾通道使用。為了暫時解決居民通行困難，市府已計畫在該處設置臨時「綠腳丫」人行通道，確保民眾有安全的步行路徑。

基隆市議員韓世昱今日邀集相關單位進行會勘。（記者羅國嘉攝）

基隆市信義區深溪路一處國有土地（白框處）僅有2坪左右，原是公眾通道，遭國有土地承租人圍起鐵鍊，造成附近民眾通行不便，甚至跌倒受傷。（記者羅國嘉攝）

基隆市信義區深溪路一處國有土地，原是公眾通道，遭國有土地承租人圍起鐵鍊，造成附近民眾通行不便，甚至跌倒受傷。（記者羅國嘉攝）

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