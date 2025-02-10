新北土城石門路駁坎改善工程完工 兼顧交通順暢、河防安全

施工前邊坡滑落以鼎塊補強且堤頂僅單車道會車困難，不利於交通通行。（新北市水利局提供）

2025/02/10 13:58

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市水利局近日拓寬土城柑林埤溝石門路50號附近道路並新建護岸，此工程範圍包括新建長約60米的護岸，改善長約6米的河川固床工，並拓寬河道旁道路至6．5米，單向車道升級為雙向通行，同時解決會車困難的問題，不僅全面提升河防安全，也讓居民與登山客行車更舒適。

水利局長宋德仁表示，柑林埤溝石門路54號附近長期受河水侵蝕，2017年即提出改善方案，但因無法取得私有地土地同意書而暫緩，2022年5月邊坡崩塌，威脅道路使用與周邊居民安全，水利局立即用約一百座鼎塊緊急搶修，維護河防安全。

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宋德仁補充，此案經在地里長與民意代表積極與私有地主協調，終於取得土地同意書。水利局隨即於2023年底展開護岸重建與道路拓寬工程，總經費1000萬元，歷時一年完工。

石門路居民林先生表示，道路拓寬後，晚上開車再也不用擔心會車危險，心情輕鬆許多，感謝市府的努力。

登山客陳小姐說，以前每逢假日來登山，抵達該路段需要彎道會車，就希望對向不要有車，現在視線寬敞會車免煩惱，另外還有不少居民稱讚新建護岸的穩定性與美觀性，認為整體景觀得到顯著改善。

地方里長則感謝水利局積極推動該項工程，不僅保障民眾安全，更提升了石門路沿線的通行品質與觀光潛力。

施工後邊坡穩定並拓寬堤頂道路為雙向道增加行車安全，交通更為順暢。（新北市水利局提供）

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