頭份建國路、文化街32巷動線不良 苗縣府會勘爭取改善

苗栗縣頭份市建國路與文化街32巷路口動線不良，視線死角大，經常造成回堵，影響車輛進出，地方建議將旁邊水圳加蓋改善交通瓶頸。（記者彭健禮攝）

2025/02/10 14:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國路與文化街32巷路口動線不良，視線死角大，經常造成回堵，影響車輛進出，地方建議將旁邊水圳加蓋改善交通瓶頸。縣府今（10）日會勘後，認為取得另一邊的計畫道路用地貫通道路才是根本之計，將透過立委邱鎮軍協助爭取補助，結合中央、縣府、市所共同解決問題。

地方及議員反映頭份市文化街32巷通往建國路口，因動線不佳、視線死角大，經常造成車輛回堵或事故，建議若能將斜向部分的水圳加蓋，可大幅改善該交通瓶頸。

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縣長鍾東錦今天與立委邱鎮軍秘書陳漢清、副議長張淑芬、縣議員徐功凡、蕭詠萱、陳光軒、頭份市長羅雪珠、縣府交通工務處長古明弘、工程科長郭勝仕、文化里長鍾儒等人現場會勘，研商解決方案。

鍾東錦指出，地方雖建議將旁邊水圳加蓋，但他認為意義不大，因此安排現場會勘，進一步研商解決方案，基本上應先將擋在巷口出口處的一塊計畫道路用地想辦法徵收，以打通道路，才是解決之道。

鍾東錦表示，將委託立委邱鎮軍協助連絡公路局現場勘查，爭取補助徵收經費，不足的部分由縣府、市公所一起努力解決，道路貫通後，將會方便鄉親的進出。

縣府會勘後，認為取得另一邊的計畫道路用地貫通道路才是根本之計，將透過立委邱鎮軍協助爭取補助，結合中央、縣府、市所共同解決問題。 （記者彭健禮攝）

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