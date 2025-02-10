9個月垃圾不見了！彰化減量與分類驚人 年減3萬噸

彰化縣去年推行垃圾減量政策，成果亮眼。（記者張聰秋攝）

2025/02/10 12:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣去年推行垃圾減量政策，成效斐然，全年垃圾總量減少3萬1088公噸，年減幅達11.46%，此一數據用每人每日平均產生0.5公斤垃圾計算，減少的垃圾量相當於彰化市（人口22.3萬）全市居民9個月（275天）的垃圾量，或二水鄉（人口1.3萬）全鄉居民超過12年（4441天）的垃圾量，充分顯示民眾垃圾分類與源頭減量習慣的逐步養成。

為因應垃圾減量需求，彰化縣環保局啟用溪州焚化廠的巨大破碎機及移動式破碎機，專門處理年節期間激增的大件垃圾，包括569公噸巨大家具及548張彈簧床墊，顯著減輕清潔隊的壓力。

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環保局統計，去年移動式破碎機拆解床墊數量達3365張，是前（2023溪州焚化廠年）的近六倍，節省了約6730小時的拆解人力，降低垃圾堆置引發的環境衛生與火災風險。

彰化縣從去年7月1日起，實施加嚴焚化廠垃圾檢查標準，並推動四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商）及六個產業園區（北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑）垃圾隨袋徵收、試辦家居紡織品回收工作等多項政策，多管齊下設法讓垃圾總量，降低彰化人每人每日平均製造的垃圾量。果真，從垃圾分類與源頭減量發揮了實質作用。

環保局表示，今年政策持續，在垃圾分類與減量的要求上都會繼續貫徹到底，在政策執行的同時，提醒民眾垃圾不落地，尤其廢棄物更不可以亂丟，隨意棄置在溝渠、空地，是很不文明的行為，且觸犯法律，抓到依廢棄物清理法規定，可處1200元到最重300萬元罰鍰，民眾千萬不要有僥倖心態，以為不會那麼倒楣，事實上在「天眼」科技執法下，違法就是會被開罰。

為了因應減量需求，彰化縣環保局啟用溪州焚化廠的大型破碎機和移動式破碎機，專門處理年節期間激增的廢棄家具和床墊。（圖環保局提供）

彰化垃圾分類成效驚人，一年減少3萬噸垃圾。（圖環保局提供）

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