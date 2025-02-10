台南3項身心障服務隨到隨辦 今起區公所設辦理窗口

南市自2月10日起，在區公所開設3項身障服務辦理窗口，隨到隨辦更便民。 （圖由南市社會局提供）

2025/02/10 12:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市身心障礙朋友有福了！台南市政府社會局自2月10日起，在南市37區公所開設辦理窗口，民眾可就近於區公所「換發身心障礙證明」、「進行公益彩券經銷商第一階段資格審查」、「申辦身心障礙者專用停車位識別證明」減少舟車勞頓，而且採隨到隨辦，20分鐘即可拿到證件。

南市社會局指出，過去身心障礙市民若要申請上述3項證明與服務，須親自前往社會局辦理或透過區公所代收後轉送至社會局審核。以「身心障礙者專用停車位識別證」為例，平均每月約有600名民眾申辦，民眾至公所送件後，通常需等待至少2週才能收到核發證件，對於急需停車的市民來說，無法即時滿足需求。此外，若須親自至社會局辦理，對於行動較為不便的朋友來說，無疑增加了申辦上的困難與不便。

請繼續往下閱讀...

社會局表示，在了解此問題後，積極研擬優化方案，透過區公所第一線服務體系，將申辦受理審核窗口移至各區公所，讓服務更貼近民眾的需求。對於民眾來說，能快速取得證明文件，使用相關福利服務，對身障者是最大的支持。

社會局長郭乃文表示，希望透過簡化行政流程，縮短申辦時間，並拉近政府與市民的距離。此外，因0121連續地震造成楠西區與玉井區受災，短期內如公所現場製證有困難，社會局將優先協助製證，與各區公所攜手合作，共同打造更便捷、友善的服務環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法